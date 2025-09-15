  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek House with swimming pool in Donji Kokoti

Domek House with swimming pool in Donji Kokoti

Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28746
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a parking space for 6 to 8 cars.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,819
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
Chata Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Państwo przegląda
Domek House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Pokaż wszystko Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645,486
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struk…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje