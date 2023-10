Hotel apartments The One with restaurants, swimming pool and business centre, JVT, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €695,290

Poddaj się: 2023

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Apartament z 1 sypialnią na wyświetlaczu LCD, który łączy wyjątkowość przyrody z życiem miejskim. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych programistów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarancja bezpieczeństwa przelewów w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Osobiście pokażemy obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Azizi Park Avenue w Meydan to 5-piętrowy kompleks w budowie w dzielnicy Mohammed Bin Rashid City w Dubaju. Jest to połączenie natury i życia miejskiego, jest to ekskluzywny budynek mieszkalny położony w samym centrum Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ten niski kompleks mieszkaniowy jest domem dla imponującej kombinacji apartamentów z 1 i 2 sypialniami, a także luksusowych udogodnień. Wszystkie apartamenty dysponują salonami, wbudowanymi szafami i balkonami. Do każdej sypialni przylega łazienka. PLUSY INFRASTRUKTURY: - Taras, strefy relaksacyjne - Sala fitness - Basen, sauna, spa - salon - Kort tenisowy - Plac zabaw - Dobrze utrzymane zielone terytorium i plac zabaw GRA GRACZA: - Popularne centra handlowe - Szkoły i przedszkola - pole golfowe - Pole do krykieta IPL w piątek Cricket Ground; - Hipodrom Meydan. - Hartland Greens Park; - Zarezerwuj rezerwat dzikiej przyrody Ras Al Khor; - plaża Jumeirah. Mieszkańcy Park Avenue mogą dotrzeć do lotniska w Dubaju samochodem w 20 minut. Podróż na międzynarodowe lotnisko Al Maktoum zajmie około 40 minut. Park Avenue znajduje się 5-20 minut jazdy samochodem: 1. Most Meydan – unikalny most w kształcie fali z jasnym podświetleniem i malowniczym widokiem na Dubaj. 2). Burj Al Arab – wyjątkowy hotel w kształcie przypominający żagiel. 3). Dubai Creek Tower – jedna z najwyższych platform widokowych emiratu. Poinformujmy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Doradzimy w sprawie obiektów w Dubaju za darmo! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!