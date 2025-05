Kompleks mieszkalny New One Park Square Residence with swimming pools, a sports ground and a club, JVC, Dubai, UAE

One Park Square to nowy stylowy projekt w sercu JVC. Kompleks łączy elegancki nowoczesny design i materiały wykończeniowe premium, zapewniając maksymalny komfort i funkcjonalność dla mieszkańców. Apartamenty są częściowo umeblowane, dając możliwość stworzenia przestrzeni, odzwierciedlając swój własny styl. Przestronne kuchnie, wyposażone w wysokiej jakości urządzenia Teka, w tym lodówki, piece, piekarniki i zmywarki do naczyń, oferują wszystko, co niezbędne do komfortowego życia. Wysokie sufity (3,3 m) i jasne ściany tworzą uczucie przestrzeni oddychania i jasności, a przemyślane układy mieszkań zapewniają wysoki poziom wygody.

One Park Square oferuje swoim mieszkańcom szeroki zakres nowoczesnych udogodnień, co życie naprawdę wygodne tutaj. Odkryty basen o długości 40 metrów dla dorosłych i oddzielny basen dla dzieci pomoże zrelaksować się i cieszyć się panoramicznym widokiem. Barbecue jest idealnym miejscem na spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Dla miłośników przygód na świeżym powietrzu, istnieje tor joggingu i centrum fitness, gdzie można zachować dopasowanie bez opuszczania terytorium kompleksu. Plac sportowy i skate park dodają różnorodności do swoich zajęć sportowych, a plac zabaw dla dzieci gwarantuje, że będzie to interesujące i bezpieczne dla dzieci do zabawy w środku zieleni.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

sauna i sauna parowa

grunt sportowy

tor biegania

centrum fitness

skate park

plac zabaw dla dzieci

grill

klub

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Plan płatności (60 / 40)

Cechy mieszkania

Częściowo urządzone, w pełni wyposażone kuchnia pod klucz i łazienki

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju oferuje liczne korzyści dla projektu mieszkaniowego. Jest to godne uwagi ze względu na dogodną lokalizację, zapewnienie łatwego dostępu do głównych autostrad, ułatwianie podróżowania po mieście. Infrastruktura jest dobrze rozwinięta - są tu sklepy, restauracje, parki i szkoły, co czyni je atrakcyjnymi dla rodzin. JVC słynie z niskiej gęstości budynku, co tworzy komfort i przytulną atmosferę. Ponadto rozwijają się one aktywnie, otwierając nowe możliwości wzrostu cen inwestycji i nieruchomości.