Kompleks mieszkalny New complex Vida Residences Hillside with swimming pools, gardens and mini golf, Dubai Hills Estate, Dubai, UAE

Vida Residences Hillside to markowy projekt mieszkaniowy Emaara, położony w samym sercu Dubai Hills Estate, jednego z najbardziej prestiżowych i zielonych obszarów Dubaju.

Apartamenty z 1-3 sypialniami, a także przestronne domy z 3 sypialniami są dostępne. Każda rezydencja posiada prywatny balkon z uroczym widokiem na zielone pola, Dubai cityscape i spokojne Hillside Park 45,000 m2. Wnętrza wykonane są w naturalnych odcieniach, tworząc przytulną, ciepłą i cichą atmosferę.

Zakres udogodnień obejmuje kino na świeżym powietrzu, przytulne barbecue, place zabaw dla dzieci, wyposażone parkour przestrzenie, zipline, minigolf i szlak biegania o długości 550 metrów, a także kort tenisowy.

Ułatwienia:

baseny

kino zewnętrzne

grill

obszary zabaw dla dzieci

tor biegania

mini golf

klub fitness

Ogrody zen

tenis

Zakończenie - 2. kwartał 2029 r.

Plan płatności: 80 / 20

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks ma doskonałą lokalizację: zaledwie 10 minut do centrum Dubaju i Dubaju Marina, 15 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju i 25 minut do lotniska Al Maktoum. Mieszkańcy mają dostęp do wszystkich zalet Dubai Hills Estate: światowej klasy pole golfowe, prestiżowe obiekty edukacyjne, ośrodki medyczne, butiki, restauracje i, oczywiście, Dubai Hills Mall.