Dubaj, Emiraty Arabskie

od €495,000

67–414 m² 4

Poddaj się: 2026

Society House – nowy kompleks mieszkaniowy premium od dewelopera Invest Group Overseas. Luksusowa 52-piętrowa wieża znajduje się w jednej z centralnych części emiratu śródmieścia Dubaju, zapewniając mieszkańcom maksymalny komfort. Projekt obejmuje szeroki wybór nieruchomości, które docenią najbardziej wymagający nabywcy: ekskluzywna kolekcja ponad 400 nieruchomości. Studia i apartamenty z 1-3 sypialniami są oferowane do wyboru nabywców, których powierzchnia waha się od 32 do 263 metrów kwadratowych. Oryginalne rozwiązania architektoniczne podkreślają pierwszorzędny charakter kompleksu mieszkalnego: konstrukcja wygląda jak sadzenie ścisłych geometrycznych kształtów, które są do siebie symetryczne. Ekskluzywna architektura podkreśla Dom Towarzystwa i czyni go prawdziwą perłą. Układ każdej rezydencji zapewnia własny balkon, a garderoby i wbudowane szafy zwiększają komfort przestrzeni życiowej. Niektóre rezydencje mają pokój nauczycielski i osobiste biuro. Najlepsze udogodnienia są dostępne dla mieszkańców kompleksu premium: Boiska sportowe. 25-metrowy basen bez krawędzi. Place zabaw dla dzieci. Wbudowane studio fitness. Obsługiwany obszar biznesowy. Pionowe ogrody krajobrazowe. Kino prywatne. Panoramiczny pokład spacerowy. Miejsca wypoczynkowe dla mieszkańców. Lokalizacja – specjalna zaleta kompleksu mieszkalnego. W odległości spaceru od przyszłego miejsca zamieszkania znajdują się obiekty infrastruktury społecznej, najpopularniejsze miejsca rozrywki i zakupów oraz transport publiczny. Mieszkańcy centrum Dubaju mogą szybko dotrzeć do najlepszych atrakcji emiratu. Society House by Invest Group Overseas – nienaganne rozwiązanie dla koneserów luksusowego życia i atrakcyjnej opcji inwestycyjnej.