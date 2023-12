Ocean House położony jest w odległości krótkiej przejażdżki od Sheikh Zayed Street, zapewniając łatwy dostęp do pozostałej części Dubaju. Usiana kilkoma hotelami pięciogwiazdkowymi, w tym światowej sławy Atlantis The Palm Dubai Hotel & Kurorcie, nic dziwnego, że Palm Jumeirah jest popularnym miejscem, w którym można cieszyć się lepszymi przyjemnościami życia. Wielokrotnie nagradzane restauracje serwujące różnorodne kuchnie, luksusowe spa i popularne kluby nocne to wystarczający powód, aby nigdy nie opuścić wyspy. Dzięki kolejce jednoszynowej mieszkańcy i goście mogą cieszyć się wspaniałymi widokami podczas podróży z jednej części wyspy do drugiej.

Ocean House to wykwintna wspólnota apartamentów przy plaży, która definiuje standard elegancji i doskonałości. Wybierając tę ​​prestiżową rezydencję, uzyskasz bezpośredni dostęp do prywatnej plaży, kilku ekskluzywnych restauracji i rozrywki na światowym poziomie.

Ocean House oferuje luksusowe apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami ze wspaniałym widokiem na Morze Arabskie. Uderzający wystrój wnętrz i wysokiej jakości wykończenia zapewnią spokojne i nowoczesne życie.

Udogodnienia: