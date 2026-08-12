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Domy Szeregowe z basenem w Turcja

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5 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Duży duplex ogród układ 4 + 1 o łącznej powierzchni około 170 m2, położony na …
$389,634
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co dostaniecie: Kompleks projektowy 350 m od plaży Kleopatra. Powierzchnia / pl…
$408,942
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Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Z dumą przedstawiamy wspaniały projekt w regionie Konaklı. To tylko 300 metrów od morza. Ist…
$311,659
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Szeregowiec 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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