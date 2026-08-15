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Domy Szeregowe w Alanya, Turcja

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35 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/2
W prestiżowym Tepe dzielnicy Alanya, budżet willi 3 + 1 jest przedstawiany na sprzedaż.Obsza…
$276,163
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Szeregowiec 3 pokoi w Oba, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Kompleks, który jest zbudowany z 5 bloków i łącznie 98 apartamentów na działce 8.040m2 w Ala…
$469,920
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Szeregowiec 6 pokojów w Oba, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Kompleks, który jest zbudowany z 5 bloków i łącznie 98 apartamentów na działce 8.040m2 w Ala…
$558,030
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/3
W malowniczej dzielnicy Kargicak Alanya, willa trzech pięter z trzema sypialniami i trzema ł…
$267,536
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TekceTekce
Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Luksusowa willa w najbardziej prestiżowej okolicy Alanya, Jikjili! Duży układ, panoramiczne …
$1,83M
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Agencja
Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Szeregowiec w Seki, Turcja
Szeregowiec
Seki, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/2
Nasz nowy projekt jest elitarnym segmentem w dzielnicy Kargicak, którego rozwój był realizow…
$145,239
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Z dumą przedstawiamy wspaniały projekt w regionie Konaklı. To tylko 300 metrów od morza. Ist…
$311,659
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
W pięknej okolicy Alanya, Kargıcak jest na sprzedaż 3 + 1 willi z francuskich eleganckich i …
$923,719
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 8
Powierzchnia 292 m²
Piętro 3/3
Całkowicie nowa koncepcja własności prywatnej, prywatna willa na 2 piętrach z układem 8 + 1 …
$2,09M
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Szeregowiec 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
ID AL 2047 DOCL   Obszar: Alanya, Kargicak i nbsp; CEL DESIGN   Cena: od 440 000 EUR i nbsp;…
$435,951
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Szeregowiec 4 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Przestronne apartamenty w prestiżowej dzielnicy Te…
$695,475
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/10
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Przestronne apartamenty w elitarnym kompleksie Ala…
$344,956
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 238 m²
Piętro 1/2
W najbardziej malowniczej i tętniącej życiem okolicy Alanya Kargiczak rozpoczyna się ekskluz…
$1,45M
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/4
Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz nowy projekt premium willi. Doskonały widok na wyb…
$1,04M
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/3
Te wille znajdują się w dzielnicy Kargıcak, wschodniej dzielnicy miasta Alanya, położony 16 …
$511,241
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Szeregowiec 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Jasny dwupoziomowy dwupoziomowy dwupoziomowy dwupoziomowy o układzie 2 + 1 i ł…
$169,214
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
W kurorcie miasto Alanya w okolicy plaży Injekum rozpoczyna budowę nowego domku wsi 5 willi.…
$726,194
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/3
Mamy przyjemność przedstawić nasz nowy piękny projekt willi jako kontynuację serii Nefes. Wy…
$1,74M
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
3 + 1 wille są na sprzedaż na terenie chronionego kompleksu mieszkalnego w dzielnicy Bektash…
$580,956
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Szeregowiec 4 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 3 pokoi w Oba, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt jest ekskluzywnym luksusowym projektem w Alanyi, gdzie spotykają się zieleń i komfor…
$341,480
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Luksusowe apartamenty z panoramicznym widokiem na wzgór…
$360,479
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 315 m²
Piętro 2/3
W zielonej dzielnicy Kargicak Alanya jest prezentowana na sprzedaż willi 5 + 1.Ta nieruchomo…
$1,05M
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Nowy projekt luksusowych kamienic w najpiękniejszym miejscu Alanya w dzielnicy…
$578,635
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 2/3
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ekskluzywny projekt w zielonej dzielnicy Kargicak w Al…
$471,155
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/3
W elitarnej okolicy Alanya Bektash na dzia? ce 4000 m2 rozpoczyna budowa wsi domek. W sumie …
$685,528
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
W malowniczej i górzystej okolicy Kargyjak w Alanya, 3 + 1 willa jest wystawiona na sprzedaż…
$830,766
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