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Domy Szeregowe w Kemer, Turcja

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6 obiektów total found
Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się przytulna willa w malowniczej miejscowości Chamyuva. Ciche i spokoj…
$790,644
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Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa w miejscowości kurortowej w Kemer w Antalya nadaje się do uzyskania obywat…
$538,810
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Szeregowiec w Kemer, Turcja
Szeregowiec
Kemer, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa znajduje się w zielonym miejscu w Kemer w okolicy Aslanbujak w Antalya. Asla…
$1,80M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Zwracamy Państwa uwagę na nowy kompleks ultranowoczesnych luksusowych willi w malowniczej mi…
$1,15M
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Szeregowiec w Kemer, Turcja
Szeregowiec
Kemer, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Mały kompleks willi w Kemer w Antalya. Zakończenie projektu: sierpień 2023 r.Odległość od mo…
$755,242
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Szeregowiec w Kemer, Turcja
Szeregowiec
Kemer, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy Państwu nowe wille z przyległymi willami z układem 2 + 1 i 3 + 1 w Kemer / Asl…
$379,596
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