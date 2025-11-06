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Mieszkanie w nowym budynku The Vira Istanbul

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
6
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ID: 38857
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Projekt Vira Istanbul znajduje się w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, jednej z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się części miasta. Kompleks zajmuje powierzchnię 92 000 m² i obejmuje 17 nowoczesnych budynków mieszkalnych. Oferuje 1 156 apartamentów o układach od 1+1 do 4+1 oraz 39 lokali handlowych.

Vira Istanbul został zaprojektowany z myślą o stworzeniu kompleksowego środowiska mieszkaniowego, które łączy komfort, luksus, rozbudowaną infrastrukturę oraz rozległe tereny zielone.

Najważniejsze atuty projektu:

  • Strategiczna lokalizacja w pobliżu Anatolia High School oraz Science High School.

  • Bliskość rozbudowanego kompleksu edukacyjnego obejmującego placówki od edukacji przedszkolnej po uniwersytety.

  • Zaledwie 3 minuty od wybrzeża dzielnicy Kavaklı.

  • 2 minuty do przystanku Metrobus przy autostradzie E-5.

  • Blisko Parku Yaşam Vadisi (Dolina Życia) o powierzchni 1 miliona m².

  • Malownicze wodospady i ozdobne stawy.

  • Akwaria z rybami ozdobnymi.

  • Ogrody japońskie oraz rośliny aromatyczne.

  • Liczne restauracje oraz wyznaczone ścieżki rowerowe i spacerowe.

  • Baseny, boiska sportowe oraz nowoczesne strefy fitness.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Mieszkanie w nowym budynku The Vira Istanbul
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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