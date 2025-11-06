Mieszkanie w nowym budynku The Vira Istanbul

Projekt Vira Istanbul znajduje się w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, jednej z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się części miasta. Kompleks zajmuje powierzchnię 92 000 m² i obejmuje 17 nowoczesnych budynków mieszkalnych. Oferuje 1 156 apartamentów o układach od 1+1 do 4+1 oraz 39 lokali handlowych.
Vira Istanbul został zaprojektowany z myślą o stworzeniu kompleksowego środowiska mieszkaniowego, które łączy komfort, luksus, rozbudowaną infrastrukturę oraz rozległe tereny zielone.
Najważniejsze atuty projektu:
Strategiczna lokalizacja w pobliżu Anatolia High School oraz Science High School.
Bliskość rozbudowanego kompleksu edukacyjnego obejmującego placówki od edukacji przedszkolnej po uniwersytety.
Zaledwie 3 minuty od wybrzeża dzielnicy Kavaklı.
2 minuty do przystanku Metrobus przy autostradzie E-5.
Blisko Parku Yaşam Vadisi (Dolina Życia) o powierzchni 1 miliona m².
Malownicze wodospady i ozdobne stawy.
Akwaria z rybami ozdobnymi.
Ogrody japońskie oraz rośliny aromatyczne.
Liczne restauracje oraz wyznaczone ścieżki rowerowe i spacerowe.
Baseny, boiska sportowe oraz nowoczesne strefy fitness.