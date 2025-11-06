Mieszkanie w nowym budynku The Vira Istanbul

Projekt Vira Istanbul znajduje się w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, jednej z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się części miasta. Kompleks zajmuje powierzchnię 92 000 m² i obejmuje 17 nowoczesnych budynków mieszkalnych. Oferuje 1 156 apartamentów o układach od 1+1 do 4+1 oraz 39 lokali handlowych.

Vira Istanbul został zaprojektowany z myślą o stworzeniu kompleksowego środowiska mieszkaniowego, które łączy komfort, luksus, rozbudowaną infrastrukturę oraz rozległe tereny zielone.

Najważniejsze atuty projektu: