Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mersin
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Mersin, Turcja

;
Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenisehir
22
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
18 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 10/14
1 + 1 apartament o powierzchni 62 m2 na 10 piętrze w nowym kompleksie mieszkalnym w miejscow…
$46,623
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/8
Resort Living & Inteligentne inwestycje 124; Mersin📍 Tomuk / Erdemli / MersinZaledwie 520 me…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Przytulny i jasny apartament 1 + 1 na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów M…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/11
🇹🇷Studio w Mersine resort🌊• Dom • •💶Cena: 36 900 €📍 Mersin, Ryan Kargыpыnar⭐ Korzyści z kami…
$43,740
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/8
ELEGANCJA Kompleks mieszkalnyMersin / Erdemli / TomukOgólne cechyBloki budowlane ze wzmocnio…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 7/8
Apartamenty 1 + 1 o powierzchni 60 m2 na 7. piętrze w wykończonym kompleksie mieszkalnym w o…
$78,558
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/15
VEGAS Kompleks mieszkalnyErdemli / Tomok500 metrów do morzaCechy wewnętrzneSufity zawieszone…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Erdemli, Turcja
Mieszkanie
Erdemli, Turcja
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w kompleksie mieszkalnym nadają się zarówno do wynajęcia, jak i do użytku osobis…
$38,227
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/11
about the complex new building in Mersin, Czechmeli A new complex 300 meters from the sea…
$63,810
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 14
ID MR 1174Apartament 2 + 1 ze zniżką 5% w okolicy Mezitli, MersinOferujemy na sprzeda? miesz…
$87,428
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 10
ID MR 1220Apartamenty w kompleksie mieszkalnym w Erdemli, Kohahasanli. Wykonany projekt z ra…
$71,237
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 14
dowód tożsamości MR 1207Specjalna oferta! Apartamenty 1 + 1 z 20% zniżką w Erdemli, Tomiuk.O…
$66,920
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/7
Nasze mieszkanie jest gotowe do wprowadzenia:Położony na 1 piętrze 7-piętrowego budynku.Ze w…
$45,350
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/14
LCD " Marvista Gloria " The best price! ❗️ 1+1 with furniture in Marvist Gloria 72m…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 15
ID MR 1229Nowy kompleks mieszkalny z wygodną infrastrukturą.Przedstawiamy Państwu nowy kompl…
$82,031
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 15
ID MR 1228Apartamenty do sprzedania w 350 od morza w Mersin / TemyukZwracamy Państwa uwagę n…
$85,269
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Mersin.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się