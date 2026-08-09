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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
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154 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$186,985
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/14
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Arpaçbahşiş Mersin Eleganckie apartamenty z widokiem …
$115,229
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$131,200
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$447,275
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 14
Eleganckie Apartamenty Blisko Morza w Erdemli Mersin Mersin to wyjątkowe miejsce z 320 km pl…
$80,141
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 12/12
Apartamenty z Zachwycającym Widokiem na Morze w Mersin Mersin wyróżnia się jako jedno z najp…
$76,000
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Penthouse 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 15
Eleganckie Apartamenty w Świetnym Projekcie w Tömük Mersin W ostatnich latach Mersin stało …
$87,539
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Penthouse 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 15
Eleganckie Apartamenty w Świetnym Projekcie w Tömük Mersin W ostatnich latach Mersin stało …
$125,550
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Mieszkanie 1 pokój w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/11
Nowe Apartamenty w Niewielkiej Odległości od Plaży w Mersin Erdemli Apartamenty znajdują się…
$46,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/14
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze Kilka Kroków od Plaży w Erdemli Tömük Niedrogie apa…
$113,432
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 14
Eleganckie Apartamenty Blisko Morza w Erdemli Mersin Mersin to wyjątkowe miejsce z 320 km pl…
$52,266
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 13/15
Nieruchomości w Gotowym Kompleksie Mieszkaniowym w Erdemli Mersin to popularne miasto ze str…
$138,399
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 13
Inwestycyjne Nieruchomości z 2 Sypialniami w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Mezitli …
$85,560
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/14
Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Mersin Tece Apartamenty znajdujące się w odległości s…
$85,346
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mezitli, Mersin Dzielnica Mezitli w Mersin …
$119,658
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Oferujące Możliwość Inwestycji w Projekcie z Udogodnieniami w Mezitli Mersin Mers…
$87,958
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty w Niewielkiej Odległości od Plaży w Mersin Tömük Mieszkania na sprzedaż w Mersin…
$236,580
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Wybrzeża Ayaş w Mersin Erdemli Nowo wybudo…
$112,080
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Eleganckie Apartamenty w Świetnym Projekcie w Tömük Mersin W ostatnich latach Mersin stało …
$109,424
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Arpaçbahşiş, Mersin Stylowe apartamenty w Arpaçbahşiş…
$97,715
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$205,164
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$151,925
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Mersin to jedno z najczęściej odwied…
$148,098
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/14
Mieszkania w Kompleksie Blisko Plaży w Çeşmeli Mersin Nowe mieszkania znajdują się w komplek…
$90,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Erdemli, Limonlu, Mersin Erdemli to dzielnica, która …
$82,058
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty na Sprzedaż w Hybrydowym Projekcie w Mezitli w Mersin Nowe apartamenty na sprzed…
$116,262
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 16
Nowe Apartamenty Blisko Morza w Tomuk Mersin Nowe apartamenty zlokalizowane są w zagospodaro…
$67,298
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty na Sprzedaż w Hybrydowym Projekcie w Mezitli w Mersin Nowe apartamenty na sprzed…
$81,384
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Typy nieruchomości w Mersin.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
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