Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mersin
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Mersin, Turcja

;
Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenisehir
22
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
69 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$186,985
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$447,275
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$145,038
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 14
Eleganckie Apartamenty Blisko Morza w Erdemli Mersin Mersin to wyjątkowe miejsce z 320 km pl…
$80,141
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 16
Stylowe Apartamenty w Wyjątkowym Projekcie w Odległości Spaceru od Morza w Tömük, Mersin Töm…
$93,110
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 14
Eleganckie Apartamenty Blisko Morza w Erdemli Mersin Mersin to wyjątkowe miejsce z 320 km pl…
$52,266
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 16
Nowe Apartamenty w Inwestycji z Basenem Blisko Morza w Tömük, Mersin Tömük, jedna z czołowyc…
$87,291
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa Nieruchomość z Widokiem na Plażę w Mersin Erdemli Nowa nieruchomość na sprzedaż znajduj…
$64,776
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 8/8
Apartament Typu Studio z Bogatymi Udogodnieniami na Terenie Kompleksu w Tömük, Erdemli, Mers…
$40,399
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Wybrzeża Ayaş w Mersin Erdemli Nowo wybudo…
$112,080
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 8
Mieszkania w Kompleksie Oferującym Opłacalne Możliwości Inwestycyjne w Tömük Mersin Mersin t…
$91,111
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$151,925
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mezitli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/13
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie z Aquaparkiem w Tece Mezitli Mersin, perła Morza Śródz…
$49,061
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Gotowe do Zamieszkania Inwestycyjne Mieszkania w Erdemli Mersin to prestiżowa miejscowość wy…
$267,647
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inwestycyjne Kilka Kroków od Morza w Mersin Mezitli Mersin to jeden z najważniej…
$115,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Wybrzeża Ayaş w Mersin Erdemli Nowo wybudo…
$108,614
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Akdeniz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akdeniz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Przytulny i jasny apartament 1 + 1 na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów M…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Apartamenty z Szerokim Zapleczem Socjalnym w Mersin Yenişehir Mersin przyciąga uwagę…
$166,103
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Możliwością Inwestycyjną w Centralnej Lokalizacji Mez…
$78,552
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty Inwestycyjne w Mersin w Pobliżu Udogodnień Socjalnych Mersin to piękne miasto po…
$84,260
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 14
Gotowy do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Aquaparkiem w Mersin Mersin to jedna z pro…
$138,905
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 16
Nowe Apartamenty w Inwestycji z Basenem Blisko Morza w Tömük, Mersin Tömük, jedna z czołowyc…
$58,194
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Możliwością Inwestycyjną w Centralnej Lokalizacji Mez…
$119,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Panormicznym Widokiem na Morze w Mezitli Mersin Mersin charakteryzuje się dług…
$100,581
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 16
Stylowe Apartamenty w Wyjątkowym Projekcie w Odległości Spaceru od Morza w Tömük, Mersin Töm…
$64,013
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/13
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Miasto w Tece Mezitli Nieruchomość zlokalizowana jest w d…
$105,186
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$87,649
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$290,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania z 1 Sypialnią i Widokiem na Morze, Miasto i Przyrodę w Mersin Tömük Mersin oferuj…
$59,157
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Mersin.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się