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Kartal Asian Istanbul Apartments Project

Marmara Region, Turcja
od
€83,888
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18
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O kompleksie

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest w uprzywilejowanej lokalizacji na najwyższym szczycie azjatyckiego Stambułu, z magicznym widokiem na Morze Marmara, Bosfor i Wyspy Książęce. Obszar projektu jest jednym z najważniejszych obszarów handlowych w Stambule, po stronie azjatyckiej, który obejmuje główne marki i związki handlowe. Istnieje ważna sieć transportowa łącząca ten obszar z najważniejszymi głównymi centrami miast oraz wiele usług i obiektów rządowych. Dostępne są różne opcje płatności, w gotówce lub w ratach, z gotowym aktem prawnym, który spełnia warunki uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja

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Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Marmara Region, Turcja
od
€83,888
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rok realizacji 2023
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Avsallare. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 62 do 119 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1200 metrów. Idealne połączenie plaż i lasów: obszar Avsallar znajduje się tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w otoczeniu gęstych lasów iglastych. Słynny z piaszczystych plaż i lasów iglastych Avsallar słusznie zasługuje na tytuł najbardziej zielonego przedmieścia Alanyi. Infrastruktura Avsallar: Obszar ten znajduje się 20 km od centrum Alanyi od strony plaży Kleopatra i 95 km od lotniska w Antalyi. Transport publiczny biegnie wzdłuż morza. Z infrastruktury w Avsallar jest w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, w tym bazar rolniczy, supermarkety sieciowe, kantory wymiany walut, bankomaty i różne usługi. Dobry wybór restauracji, piekarni, tureckich kawiarni. Obszar aktywnie się rozwija, a znalezienie nowych mieszkań w Avsallar jest łatwe, a domy mają zarówno elegancką, jak i skromną infrastrukturę.
Deweloper
Stay Property
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Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнике. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одного производства, именно здесь есть все критерии эко-жизни. Жилой комплекс расположен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км находится руины древнего города Syedra, где можно провести время всей семьей, гуляя в тени хо. В Демирташе есть два лицея, средняя школа прямо на берегу моря, начальная школа, парки и обществен. Жилой комплекс из 4 жилых блоков на закрытой охраняемой территории предусмотрел все детали, что бы. Кроме привычной инфраструктуры, вы найдете на территории комплекса ресторан, караоке, сигарный и ка. На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазинй, аренда машин, прачечная, салонкидесоты. Бизнес зона состоит из конференц- и бизнес- залов, администрации, офиса продаж и библиотеки. Дата сдачи проекта в эксплуатацию — май 2024 года. Этот комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит спокойный размеренный образ жизни и единение с! Проект для тех, кто стремиться к повышению комфорта, единению с природой и здоровому образу жизни. При приобретении недвижимости вы получаете бесплатный постпродажный сервис: мы поможем вам прибе.
Agencja
ALANYA INVESTMENT
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Zespół mieszkaniowy HP15 Yalova Kaytazdere Deniz Home
Zespół mieszkaniowy HP15 Yalova Kaytazdere Deniz Home
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Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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