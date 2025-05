Kompleks mieszkalny Apartments in a complex with luxurious infrastructure.

Kompleks mieszkalny buduje się w Kartalu na powierzchni 90.000 m2, obszar krajobrazu i infrastruktury społecznej 45 000 m2.

Kompleks składa się z 12 bloków po 14 i 17 pięter w każdym bloku, projekt prezentuje układy od 1 + 1 do 3 + 1, obszar apartamentów od 71 m2 do 217 m2, a centrum handlowe z 132 sklepami.

Wszystkie apartamenty są dostarczane z pełnym wykończeniem, które będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i "inteligentnego domu" systemu.

W pobliżu projektu jest wszystko, co niezbędne do życia - instytucje edukacyjne i medyczne, centra handlowe, itp., w pobliżu znajduje się stacja metra Yunus Marmaray, 2 minuty jazdy do autostrady E5, 15 minut jazdy do lotniska Sabiha Gokcen.

Płatność zaliczkowa 30%

Bezinteresowne raty do końca budowy.

Z 100% płatności, dobra zniżka jest możliwa.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

Infrastruktura:

45,000 m2 powierzchnia zielona z basenem krajobrazowym

5,200 m2 powierzchni publicznej

Basen kryty

Łaźnia turecka

Sauna i sauna parowa

Studia Pilates

Kort tenisowy

Sąd koszykówki

Doliny i gazebos

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.