Kompleks mieszkalny Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye

Encompassing 2,281 apartamenty, większość widoków panoramicznych na morze i Wyspy Książąt, kompleks tworzy unikalne połączenie estetyki i komfortu:

Ogród Duplexes: Idealny dla tych, którzy chcą żyć w harmonii z naturą.

Townhouses: Zaprojektowany dla tych, którzy pragną przestronnych, prywatnych przestrzeni mieszkalnych z wolnością.

Residence Apartments (1 + 1 do 4 + 1): Zapewnienie nowoczesnego i komfortowego życia.

Low- Rise Garden Suites: Specjalnie zaprojektowane dla osób poszukujących cichszego, bardziej przestronnego środowiska.

Bloki L: Wyłącznie dla tych, którzy pragną zamiatających panoramy Morza Marmara i czarujących Wysp Książąt.

W obrębie 45,000 m2 terenów zielonych, odkryjesz świat jak żaden inny. Podczas relaksu w pawilonach, spotkasz świeże odcienie zieleni, i podjąć ożywcze kroki wzdłuż ścieżek spacerowych. Waszym rozmowom towarzyszą uspokajające dźwięki basenów ozdobnych. W tym wielofunkcyjnym kompleksie społecznym można ćwiczyć cały rok, otrząsnąć się z zmęczenia dnia i zakwestionować energię miasta. Wyjdź na zewnątrz i weź windę do osobistego centrum handlowego. W ekskluzywnym centrum handlowym z 132 sklepami, podziwiaj Wyspy Książąt podczas zwiedzania butików wypełnionych globalnymi markami.

Dźwięk i izolacja cieplna ceramiczne okładziny zewnętrzne

Centralizowane ogrzewanie podłogowe we wszystkich apartamentach

Budownictwo - w meblach niestandardowe zaprojektowane i wykonane specjalnie dla każdego mieszkania

Oszklenie kontroli słonecznej, które blokuje szkodliwe promienie słoneczne

3-metrowa wysokość sufitu

Izolacja akustyczna między apartamentami

Systemy zbierania wody deszczowej do nawadniania krajobrazu

Okulary wodooszczędne we wszystkich mieszkaniach

Systemy recyklingu wody w celu zapobiegania marnotrawieniu wody

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Kartal to ekskluzywna dzielnica po stronie Azjatyckiej Stambułu, łącząca naturalne piękno z miejskim wyrafinowaniem. Dziś wyróżnia się jako jedna z najbardziej prestiżowych gmin nadmorskich w Stambule, chwaląc się doskonałą lokalizacją nabrzeża morskiego, zapierającym dech w piersiach widokiem na Wyspy Książąt oraz obfitymi obszarami zielonymi. Kartal szybko rozwija się w nowym węźle życia i inwestycji, dzięki bardziej zielonej, rozszerzonej linii brzegowej, nowoczesnych centrów handlowych z globalnymi markami, rewitalizowanych parków i ogrodów, przystani, które dodają wartości do regionu, zwiększonego dostępu do autostrady, a także zintegrowane linie metra i pociągów. Przychodzące projekty transformacji miejskiej nadal wzmacniają jego apel. W ostatnich latach Kartal dokonał znaczących inwestycji w centra handlowe, obiekty kulturalne, metro i sieci Marmaray, placówki opieki zdrowotnej, uniwersytety i mariny.