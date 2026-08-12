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Hotele na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
7
Fatih
10
Sariyer
7
Hotel Usuwać
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25 obiektów total found
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. w Ordu Avenue, Turcja
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turcja
Liczba kondygnacji 4
Ten odnowiony budynek znajduje się w dzielnicy Laleli / Fatih w centrum Stambułu.Cechy:Powie…
$4,00M
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Hotel 28 m² w Besiktas, Turcja
Hotel 28 m²
Besiktas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/7
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$131,487
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w dzielnicy Beyoglu, 2 km od placu Taksim i Dolmabahce Clock Tower.Pokoje…
$250,00M
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TekceTekce
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. w , Turcja
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Dla inwestorów:3 lata gwarantowane dochody z wynajmu w wysokości 7% rocznie - 14,350 USD roc…
$205,000
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Hotel 16 000 m² w Kadikoy, Turcja
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Turcja
Pokoje 320
Powierzchnia 16 000 m²
Liczba kondygnacji 17
$108,33M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w samym sercu dzielnicy şişili - Nişantaşı.Każdy pokój posiada klimatyzac…
$275,00M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w samym sercu Stambułu na wybrzeżu Bosforu.Hotel położony jest zaledwie k…
$150,00M
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Hotel 275 m² w Fatih, Turcja
Hotel 275 m²
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek znajduje się w Gedikpaşa / Fatih, w otoczeniu kawiarni, sklepów i zabytków, z dogodn…
$1,60M
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Hotel 160 m² w Fatih, Turcja
Hotel 160 m²
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek znajduje się w dzielnicy Balat, w dzielnicy Fatih w Stambule. Budynek otoczony jest …
$700,000
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w dzielnicy Beyoglu, 2 km od placu Taksim i Dolmabahce Clock Tower.Pokoje…
$68,00M
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Hotel 535 m² w Fatih, Turcja
Hotel 535 m²
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Powierzchnia 535 m²
Budynek znajduje się w dzielnicy Fatih w Stambule, obok ulicy Favzi Pasha, w otoczeniu kawia…
$2,80M
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Hotel w Fatih, Turcja
Hotel
Fatih, Turcja
The ready, operating business is on sale. HOTEL & SPA 4 * in the historical heart of Istanbu…
$6,55M
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Hotel w Fatih, Turcja
Hotel
Fatih, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Istniejący hotel Boutique Spa w centrum Stambułu jest na sprzedaż. Plac Taksim. 40 pokoi. Ka…
$8,74M
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Hotel w Fatih, Turcja
Hotel
Fatih, Turcja
Stambuł Taksim   Na sprzedaż działający hotel LUX) 80 pokoi Koszt 9,5 miliona euro Obłożenie…
$10,39M
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Hotel w Fatih, Turcja
Hotel
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 4
Odnowiony budynek znajduje się w dzielnicy Balat/Fatih w Stambule, otoczony pięknymi kawiarn…
$800,000
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Hotel 52 000 m² w Sisli, Turcja
Hotel 52 000 m²
Sisli, Turcja
Pokoje 291
Powierzchnia 52 000 m²
Liczba kondygnacji 8
$135,00M
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Hotel 260 m² w Beyoglu, Turcja
Hotel 260 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w dzielnicy Taksim w centrum Stambułu, otoczony kawiarniami, sklepami i…
$1,80M
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Hotel 330 m² w Fatih, Turcja
Hotel 330 m²
Fatih, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel położony jest przy ulicy Sultanahmet, zaledwie 10 minut spacerem od meczetu Hagia Soph…
$2,50M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
4 * Hotel znajduje się w dzielnicy Sisli, 2,6 km i 3,7 km od Stambułu Centrum Kongresowego i…
$19,00M
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Hotel w Fatih, Turcja
Hotel
Fatih, Turcja
Hotel położony jest w dzielnicy biznesowej azjatyckiej części Stambułu, 5 minut spacerem od …
$139,29M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel położony jest w dzielnicy Sisli, w niewielkiej odległości od centrum handlowego Cevahi…
$85,00M
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Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. w , Turcja
Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Dla inwestorów:3 lata gwarantowane dochody z wynajmu w wysokości 7% rocznie - 22,050 USD roc…
$315,000
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Hotel w Kadikoy, Turcja
Hotel
Kadikoy, Turcja
Pokoje 245
Liczba kondygnacji 11
Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Yüzme …
$144,14M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w dzielnicy Sisli, w pobliżu centrum handlowego Cevahir.Oferuje kryty bas…
$200,00M
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Hotel 330 m² w Beyoglu, Turcja
Hotel 330 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 330 m²
Położony w jednym z najbardziej ikonicznych i urokliwych obszarów w Stambule, Galata, ten bu…
$1,29M
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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