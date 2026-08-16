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Hotele na sprzedaż w Mugla, Turcja

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Bodrum
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6 obiektów total found
Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Liczba kondygnacji 2
Wniosek inwestycyjnyApartament hotel na pierwszej linii w Yalykavak (Bodrum)Apartament hotel…
$11,81M
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Minihotel na sprzedaż na pierwszej linii morza w BodrumOferowane na sprzedaż minihotel w jed…
$2,91M
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Agencja
Hayat
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Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Przedstawiony na sprzedaż hotel, położony na pierwszej linii brzegowej w miejscowości Bodrum…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Mugla.

nieruchomości komercyjne
sklepy
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