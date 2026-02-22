Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Konak, Turcja

nieruchomości komercyjne
7
4 obiekty total found
Hotel 10 m² w Konak, Turcja
Hotel 10 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
4 ▼ Hotel Investment Project in Izmir Under Wyndham ZarządzaniePierwsza lokalizacja i kluczo…
$35,000
Hotel 40 m² w Konak, Turcja
Hotel 40 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Radisson pokoje hotelowePokój można nabyć w całości lub w akcjach 0,25% (1 / 4) i 0,50 (1 / …
$133,400
Hotel 56 m² w Konak, Turcja
Hotel 56 m²
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Hotel w Konak, Turcja
Hotel
Konak, Turcja
Investments in the hotel room. Cozy and fashionable rooms in the hotel in the heart of the l…
$203,610
