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Hotele na sprzedaż w Kemer, Turcja

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4 obiekty total found
Hotel 4 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 4 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$685,95M
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Hotel 8 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 8 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 8 m²
$9,79B
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Hotel 4 850 m² w Kemer, Turcja
Hotel 4 850 m²
Kemer, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 4 850 m²
The hotel is located in the village of Beldibi, near the beach. Built in 2003, the last reno…
$10,70M
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TekceTekce
Hotel w Kemer, Turcja
Hotel
Kemer, Turcja
The hotel was built in 2004, the last renovation was carried out in 2014. It is a single 4-s…
$7,06M
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