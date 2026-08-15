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Hotele na sprzedaż w Alanya, Turcja

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10 obiektów total found
Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Hotel znajduje się w Alanyi 248 pokoi o powierzchni 74 m2. 50 standardowych pokoi. Na plażę …
$28,68M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Ten luksusowy hotel all inclusive znajduje się w Alanyi, 12 km od plaży. Oferuje on spa, wan…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² w Alanya, Turcja
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 325
Powierzchnia 13 000 m²
$44,31M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel jest typu miejskiego, jest to jeden główny 6-piętrowy budynek. Położony 40 km od lotni…
$8,38M
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Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych w Alanya, Turcja
Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/7
Program Right way Invest oferuje inwestorom wyjątkową okazję nabycia udziału w pokojach hote…
$131,708
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TekceTekce
Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Kompleks hotelowy położony jest na pierwszym wybrzeżu, od centrum Alanyi, 12 km. Z lotniska …
$27,69M
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5* hotel in Alanya w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya
Alanya, Turcja
Powierzchnia 18 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Powierzchnia: 18 000 m2Rok budowy: 2016Pokoje: 335 pokoje. Można…
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turcja
Powierzchnia 50 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Cena: 100,000,000 EURPowierzchnia: 50.000 m2Rok budowy: 2008Iloś…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² w Oba, Turcja
Hotel 2 500 m²
Oba, Turcja
Pokoje 146
Powierzchnia 2 500 m²
$9,45M
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