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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Artvin
74
Trabzon
70
Corum
60
Savsat
46
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273 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
$91,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$76,923
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Rodzinnym Kompleksie w Yalıncak, Trabzon Apartamenty zlokalizowane są w zagosp…
$119,980
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Iyidere, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
In ancient times, Fethiye was known as Telmessos, "land of fires". Of course, the brightest …
$286,454
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Co masz: przestronne mieszkanie dla komfortowego życia, tylko 200 metrów od morza, rozwinięt…
$161,849
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Mieszkanie 2 pokoi w Konakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem przytulnego mieszkania 1 + 1 o powierzchni 45 m2, zna…
$66,259
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$104,685
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3
$144,096
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt rozciąga się na 155 m2, oferując h…
$852,299
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Mieszkanie 1 pokój w Yenigun, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yenigun, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
26 stylowych jednopokojowych i 6 luksusowych dwupokojowych duplexów. Budynek znajduje się na…
$87,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Talisman, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Talisman, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/5
Aina Garden Residential Complex - Alanya, Oba DistrictTyp złożony: 4 blokiPodłoga: 5Liczba a…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Doświadcz luksusu mieszkającego w wyjątkowo dobrze zaprojektowanych apartamentach położonych…
$160,313
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Mieszkanie 2 pokoi w Denizkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Denizkoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w uroczym kompleksie butikowym w Mersin Tece, of…
$88,810
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Dom 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Dom 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$741,469
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Mieszkanie 1 pokój w Cesmeli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cesmeli, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Te stylowe mieszkania na sprzedaż w Mersin, znajduje się w południowo-po obszarze Âesmeli Er…
$86,085
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Mieszkanie 2 pokoi w Ilica, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ilica, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/9
$145,328
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 7
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Trabzonie znajd…
$157,029
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Mieszkanie w Cankaya, Turcja
Mieszkanie
Cankaya, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Nowe apartamenty znajdują się w Çankaya, nowe popularne centrum mieszkalne Antalya. Region t…
$819,586
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Mieszkanie 6 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$600,347
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Szeregowiec 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Duży duplex ogród układ 4 + 1 o łącznej powierzchni około 170 m2, położony na …
$389,634
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Co otrzymasz: Przestronny układ apartamentu 2 + 1 o łącznej powierzchni 120 m2 z dwoma balko…
$215,311
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Mieszkanie w Denizkoy, Turcja
Mieszkanie
Denizkoy, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Położony w Tece, w dzielnicy Mezitli Mersin, apartamenty te oferują doskonałą okazję do posi…
$50,303
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Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$95,256
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Mieszkanie 1 pokój w Black Sea Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Black Sea Region, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/11
KOÇAHASANLI Projekt mieszkaniowy📍 Lokalizacja: Koçahasanlı🗓 Data rozpoczęcia budowy: 31.04.2…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Karaagac, Turcja
Dom 5 pokojów
Karaagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 471 m²
Te oddzielne wille znajdują się w Buyukcekmece, istanbul, w pobliżu pięknego jeziora Buyukce…
$1,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ilkadim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ilkadim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/5
$1,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Atakum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atakum, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/5
$3,17M
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Przestronne Mieszkanie 500 m od Morza w Araklı, Trabzon Mieszkanie znajduje się w dzielnicy …
$112,557
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Mieszkanie 3 pokoi w Düzce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Düzce, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/3
$3,43M
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Mieszkanie 1 pokój w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Obakoy, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Jeśli szukasz apartamentów na sprzedaż w Oba Alanya, ta butikowa rezydencja oferuje idealne …
$198,472
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Typy nieruchomości w Black Sea Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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