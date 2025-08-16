Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Artvin, Turcja

Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Wille w okolicy Payallar z możli…
$777,820
Willa 3 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 3 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/9
Co dostajesz: Luksusowa willa w okolicy Konakla. Na budowie: Budowa kompleksu mieszkanioweg…
$322,701
Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Stajesz się właścicielem ekskluzywnej willi klasy premierowe…
$971,915
Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$634,273
Parametry nieruchomości w Artvin, Turcja

