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Wille w górach na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Corum
4
Trabzon
5
Iyidere
8
Rize
8
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4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,839
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Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$345,865
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$705,610
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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