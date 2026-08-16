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Wille nad morzem na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Corum
4
Trabzon
5
Iyidere
8
Rize
8
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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalnie Zaprojektowane Domy z Instalacjami Gazu Ziemnego w Yalıncak Trabzon Dwupoziomowe …
$733,372
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,839
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Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$345,865
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$705,610
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Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Basen
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