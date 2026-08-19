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Wille na sprzedaż w Trabzon, Turcja

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Ortahisar
4
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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalnie Zaprojektowane Domy z Instalacjami Gazu Ziemnego w Yalıncak Trabzon Dwupoziomowe …
$730,349
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Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$344,919
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Willa 5 pokojów w Arsin, Turcja
Willa 5 pokojów
Arsin, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Wille z 4 Sypialniami i Przestronnym Terenem zZielonym w Trabzonie, Arsin Region Cudibey w A…
$450,247
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$704,886
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,264
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Parametry nieruchomości w Trabzon, Turcja

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