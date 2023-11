Phuket, Tajlandia

od €102,634

Poddaj się: 2024

Ocean Sands Condominium to stylowe mieszkanie w kremowo-brązowych kolorach w Lagunie, Phuket, w pobliżu plaży Bangtao. Ocean Sands Laguna oferuje wszystkie standardowe udogodnienia pięciogwiazdkowego hotelu, dzięki czemu zapewni pełen komfort. 6-piętrowy kondominium składa się z 213 jednostek mieszkalnych i jest wyposażony w umeblowany salon, w pełni wyposażoną kuchnię i łazienki. Kompleks znajduje się przy 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia. Projekt, położony w cieniu drzew, obejmuje bardzo duży basen komunalny i leżaki do relaksu. Wspinając się w dogodnej lokalizacji, mieszkańcy mogą łatwo dotrzeć do wielu atrakcji, takich jak Layan Beach, Bout Avenue Cherngtalai, Phuket Fantasy. Międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się zaledwie 20 minut od kompleksu! Udogodnienia: - SPA - Centrum fitness - Basen - Restauracja na miejscu - Ogród - winda - Parking - Nadzór wideo 24/7 - Przyjęcie Zadzwoń do nas, a my zapewnimy Ci wybór najlepszych obiektów w Tajlandii i pomożemy zrealizować Twoje marzenia!