Karon, Tajlandia

500 m do Morza, Gotowy Do Wprowadzenia, Dochód Gwarantowany O kompleksie: Luksusowy kompleks położony w Kata, Phuket, oferujący gotowe do zamieszkania apartamenty z zapierającym dech w piersiach widokiem na góry, miasto i ogród. Kompleks zawiera jednostki o różnych rozmiarach. Infrastruktura…