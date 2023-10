New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €134,449

Poddaj się: 2025

Above Element to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Kurort ma nowoczesny design w stylu śródziemnomorskim. W dwóch 7-piętrowych budynkach znajduje się 263 mieszkań o powierzchni od 38 mkw. do 138 mkw. z przepięknym widokiem na morze. Kompleks położony jest przy plaży Bangtao, zaledwie 2,5 km od morza! Infrastruktura zewnętrzna znajduje się 5 minut pieszo. ŁATWY: - odbiór - basen - restauracja - parking - kompleks sportowy - klub dla dzieci - biblioteka - coworking - miejsce na wydarzenia - ogród na dachu - bezpieczeństwo 24/7 - nadzór wideo - winda Zadzwoń do nas, a my natychmiast wybierzemy dla Ciebie najlepszą nieruchomość w Tajlandii! Tylko wiarygodni programiści!