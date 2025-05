Kompleks mieszkalny New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Drugi etap luksusowych apartamentów, położony 50 metrów od plaż Bang Tao i Layan, Phuket. Koncepcją całego projektu jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej położonej wśród malowniczych parków, ogrodów i jezior, więc tylko 30% całkowitej powierzchni lądowej jest zbudowany, a 70% pozostaje dla parków, basenów, ogrodów i jezior.

Jest to pierwszy projekt w Phuket, który ma swój własny park - obszar położony jest 3,5 km spaceru, ogrody i parki zajmują około 5 hektarów, cała infrastruktura drogowa znajduje się pod ziemią wzdłuż obrzeża obiektu, uwalniając całą przestrzeń wewnętrzną do poprawy.

Kompleks składa się z 6 siedmiopiętrowych budynków z zaledwie 455 mieszkaniami. Istnieją apartamenty z różnymi układami od 1 sypialni do ekskluzywnych penthouses z panoramicznym widokiem na morze. Plaża i terytorium będą połączone przez most dla pieszych i tunel, dostępne tylko dla mieszkańców. W zależności od lokalizacji budynków odległość do morza wynosi od 250 m do 600 m.

Duża zieleń z własnym parkiem, ogrodami i jeziorami.

Bezpieczeństwo i prywatność - złożone terytorium jest zamknięte dla obcych. Każde wejście i wyjście będzie wyposażone w system punktów kontrolnych i będzie strzeżone.

Kompleks posiada jeden z największych centrów wellness w Azji z siłownią 1000 m ².

Pierwsza linia brzegowa Bang Tao Beach.

KorzyściLokalizacja i pobliska infrastruktura

Bang Tao i Layan plaże są jednymi z najbardziej popularnych obszarów wypoczynkowych w Phuket, znajduje się w północno-zachodniej części wyspy i są budowane z prestiżowych rezydencji.

Obiekt położony jest zaledwie 50 metrów od prestiżowej plaży Bang Tao i 5 minut spacerem od Laguna Phuket.