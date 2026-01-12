Kompleks mieszkalny RAWAYANA Ravayana

Projekt - Ravayana
Wyspa Phuket ( Tajlandia )
❖ Koszt:
apartamenty - studia od 37,60 m ² od 140K $
Apartament z 1 sypialnią od 72,60 m ² od 309K $
Mieszkanie z 2 sypialniami od 62,60 m ² od 230K $ i
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni od 71,20 m ² z indywidualnym dostępem do basenu zaczyna się od 324K $
Inne obszary są również dostępne do zakupu.
* W Phuket koszty zmieniają się proporcjonalnie do etapów wykonanej pracy. Im bliżej projektu do etapu realizacji, tym wyższy koszt. Wartość może również ulec zmianie w zależności od kursu walutowego. Sprawdź dodatkowo aktualną cenę.
** Przedstawione tutaj mieszkania są propozycją dewelopera. Zawsze możemy znaleźć opłacalną opcję odsprzedaży.
❖ Data budowy 1. kwartał 2025 r.
❖ Odległość do morza wynosi 30 metrów od Ravai.
❖ Gwarantowany dochód - od 7% do 3 lat
Przy cenie mieszkania 140 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 9,8 tys. $.
❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy.
❖ Rata na czas budowy
Indywidualne warunki płatności i raty są dodatkowo omawiane.
Naszym zadaniem jest zapewnienie najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.
❖ Możliwa zdalna transakcja
Możliwa płatność ❖ Critolutolut
❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych )
❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%
❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż.
❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat.
? Ekskluzywny kondominium 30 metrów od plaży. Wzdłuż promenady znajduje się wiele barów i restauracji. Wielki Budda 30 minut jazdy samochodem.
? 4500 KV.M. INFRASTRUKTURY
Centrum handlowe, supermarket, kompleks sportowy i siłownia, 3 baseny z panoramicznym widokiem na morze, centrum trampoliny, szkoła i przedszkole
? Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to atrakcja całego regionu Ravai. Nieruchomości mają duży potencjał wynajmu niezależnie od sezonu.
❖ Kompleks posiada 25 willi premium, premium kondominium na 140 i 60 mieszkań.
❖ Stały dochód w wysokości 7% przez 5 lat ( tylko w przypadku mieszkań typu D ) jest naliczany 30 dni po pełnej płatności. Użycie własne: 15 dni w sezonie lub 30 dni w niskim.
❖ Program puli czynszowej dla pozostałych jednostek – 40% dochodu dla inwestora, 60% spółki zarządzającej, z jego udziału pokrywa wszystkie wydatki. Prognozowana wydajność: 5-10% rocznie. Dochód po dostawie kompleksu.
Ravai
Infrastruktura projektu w Ravai
Procedura przetwarzania transakcji:
Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - od 3K $
*Summa jest uwzględniona w wartości nieruchomości.
**Depozyt bezzwrotny
Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa w ciągu 15-20 dni dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie.
Dalsza płatność zgodnie z harmonogramem w umowie
Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ):
Rejestracja własności:
Freehold - 6,3%
Leasing - 1,1%
Montaż liczników wody i światła
Roczne płatności:
Obsługując wspólne terytoria
Przegląd
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