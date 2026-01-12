Kompleks mieszkalny RAWAYANA Ravayana

Projekt - Ravayana

Wyspa Phuket ( Tajlandia )

❖ Koszt:

apartamenty - studia od 37,60 m ² od 140K $

Apartament z 1 sypialnią od 72,60 m ² od 309K $

Mieszkanie z 2 sypialniami od 62,60 m ² od 230K $ i

Apartament z 2 sypialniami o powierzchni od 71,20 m ² z indywidualnym dostępem do basenu zaczyna się od 324K $

Inne obszary są również dostępne do zakupu.

* W Phuket koszty zmieniają się proporcjonalnie do etapów wykonanej pracy. Im bliżej projektu do etapu realizacji, tym wyższy koszt. Wartość może również ulec zmianie w zależności od kursu walutowego. Sprawdź dodatkowo aktualną cenę.

** Przedstawione tutaj mieszkania są propozycją dewelopera. Zawsze możemy znaleźć opłacalną opcję odsprzedaży.

❖ Data budowy 1. kwartał 2025 r.

❖ Odległość do morza wynosi 30 metrów od Ravai.

❖ Gwarantowany dochód - od 7% do 3 lat

Przy cenie mieszkania 140 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 9,8 tys. $.

❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy.

❖ Rata na czas budowy

Indywidualne warunki płatności i raty są dodatkowo omawiane.

Naszym zadaniem jest zapewnienie najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.

❖ Możliwa zdalna transakcja

Możliwa płatność ❖ Critolutolut

❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych )

❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż.

❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat.

? Ekskluzywny kondominium 30 metrów od plaży. Wzdłuż promenady znajduje się wiele barów i restauracji. Wielki Budda 30 minut jazdy samochodem.

? 4500 KV.M. INFRASTRUKTURY

Centrum handlowe, supermarket, kompleks sportowy i siłownia, 3 baseny z panoramicznym widokiem na morze, centrum trampoliny, szkoła i przedszkole

? Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to atrakcja całego regionu Ravai. Nieruchomości mają duży potencjał wynajmu niezależnie od sezonu.

❖ Kompleks posiada 25 willi premium, premium kondominium na 140 i 60 mieszkań.

❖ Stały dochód w wysokości 7% przez 5 lat ( tylko w przypadku mieszkań typu D ) jest naliczany 30 dni po pełnej płatności. Użycie własne: 15 dni w sezonie lub 30 dni w niskim.

❖ Program puli czynszowej dla pozostałych jednostek – 40% dochodu dla inwestora, 60% spółki zarządzającej, z jego udziału pokrywa wszystkie wydatki. Prognozowana wydajność: 5-10% rocznie. Dochód po dostawie kompleksu.

Ravai

Zalety lokalizacji:

Największe hrabstwo Phuket

Położony na południu wyspy

Popularny wśród emigrantów i pracowników zimowych

Wygodna dostępność transportu

Plaże Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai

5 km do Mola Chalong

40 km do międzynarodowego lotniska

Infrastruktura projektu w Ravai

Centrum handlowe: supermarket spożywczy i supermarket dziecięcy

Kompleks sportowy i siłownia

Kort tenisowy

3 wspólne baseny z panoramicznym widokiem na morze

Private International School ( Cambridge )

Prywatne przedszkole

Park rozrywki dla dzieci i centrum trampoliny

Profesjonalna klinika odmładzająca

Restauracje i pub brytyjski

SPA i kosmetologia

Parking podziemny

Procedura przetwarzania transakcji:

Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - od 3K $

*Summa jest uwzględniona w wartości nieruchomości.

**Depozyt bezzwrotny

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa w ciągu 15-20 dni dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie.

Dalsza płatność zgodnie z harmonogramem w umowie

Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ):

Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasing - 1,1%

Montaż liczników wody i światła

Roczne płatności:

Obsługując wspólne terytoria

Przegląd

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