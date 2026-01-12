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Kompleks mieszkalny RAWAYANA Ravayana

Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$140,000
;
36
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ID: 3911
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Projekt - Ravayana

Wyspa Phuket ( Tajlandia )

❖ Koszt:

apartamenty - studia od 37,60 m ² od 140K $

Apartament z 1 sypialnią od 72,60 m ² od 309K $

Mieszkanie z 2 sypialniami od 62,60 m ² od 230K $ i

Apartament z 2 sypialniami o powierzchni od 71,20 m ² z indywidualnym dostępem do basenu zaczyna się od 324K $

Inne obszary są również dostępne do zakupu.

* W Phuket koszty zmieniają się proporcjonalnie do etapów wykonanej pracy. Im bliżej projektu do etapu realizacji, tym wyższy koszt. Wartość może również ulec zmianie w zależności od kursu walutowego. Sprawdź dodatkowo aktualną cenę.

** Przedstawione tutaj mieszkania są propozycją dewelopera. Zawsze możemy znaleźć opłacalną opcję odsprzedaży.

❖ Data budowy 1. kwartał 2025 r.

❖ Odległość do morza wynosi 30 metrów od Ravai.

❖ Gwarantowany dochód - od 7% do 3 lat

Przy cenie mieszkania 140 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 9,8 tys. $.

❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy.

❖ Rata na czas budowy

Indywidualne warunki płatności i raty są dodatkowo omawiane.

Naszym zadaniem jest zapewnienie najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.

❖ Możliwa zdalna transakcja

Możliwa płatność ❖ Critolutolut

❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych )

❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż.

❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat.

? Ekskluzywny kondominium 30 metrów od plaży. Wzdłuż promenady znajduje się wiele barów i restauracji. Wielki Budda 30 minut jazdy samochodem.                                                

? 4500 KV.M. INFRASTRUKTURY                                                

Centrum handlowe, supermarket, kompleks sportowy i siłownia, 3 baseny z panoramicznym widokiem na morze, centrum trampoliny, szkoła i przedszkole                 

? Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to atrakcja całego regionu Ravai. Nieruchomości mają duży potencjał wynajmu niezależnie od sezonu.             

❖ Kompleks posiada 25 willi premium, premium kondominium na 140 i 60 mieszkań.                                                      

❖ Stały dochód w wysokości 7% przez 5 lat ( tylko w przypadku mieszkań typu D ) jest naliczany 30 dni po pełnej płatności. Użycie własne: 15 dni w sezonie lub 30 dni w niskim.                                                           

❖ Program puli czynszowej dla pozostałych jednostek – 40% dochodu dla inwestora, 60% spółki zarządzającej, z jego udziału pokrywa wszystkie wydatki. Prognozowana wydajność: 5-10% rocznie. Dochód po dostawie kompleksu.                                        

Ravai

  • Zalety lokalizacji:
  • Największe hrabstwo Phuket
  • Położony na południu wyspy
  • Popularny wśród emigrantów i pracowników zimowych
  • Wygodna dostępność transportu
  • Plaże Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai
  • 5 km do Mola Chalong
  • 40 km do międzynarodowego lotniska                                                          

Infrastruktura projektu w Ravai                                                   

  • Centrum handlowe: supermarket spożywczy i supermarket dziecięcy                 
  • Kompleks sportowy i siłownia                                           
  • Kort tenisowy                                              
  • 3 wspólne baseny z panoramicznym widokiem na morze
  • Private International School ( Cambridge )                                
  • Prywatne przedszkole
  • Park rozrywki dla dzieci i centrum trampoliny                                           
  • Profesjonalna klinika odmładzająca                                           
  • Restauracje i pub brytyjski
  • SPA i kosmetologia
  • Parking podziemny

Procedura przetwarzania transakcji:

Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - od 3K $

*Summa jest uwzględniona w wartości nieruchomości.

**Depozyt bezzwrotny

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa w ciągu 15-20 dni dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie.

Dalsza płatność zgodnie z harmonogramem w umowie

Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ):

Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasing - 1,1%

Montaż liczników wody i światła

Roczne płatności:

Obsługując wspólne terytoria

Przegląd

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Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 37.6 – 72.6
Cena za m², USD 3,723 – 4,256
Cena mieszkania, USD 140,000 – 309,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 62.6 – 71.2
Cena za m², USD 3,674 – 4,551
Cena mieszkania, USD 230,000 – 324,000

Lokalizacja na mapie

Phuket City Municipality, Tajlandia

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Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
151.3 – 273.2
574,850
Mieszkanie 3 pokoi
220.9 – 227.2
39,74M
Mieszkanie 5 pokojów
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Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
218,953 – 264,254
Mieszkanie 2 pokoi
102.0 – 172.4
492,267 – 816,715
Mieszkanie 3 pokoi
182.0
996,347
Mieszkanie 4 pokoi
610.0 – 610.4
3,25M – 3,34M
Agencja
Tumanov Group
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