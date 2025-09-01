Kompleks mieszkalny

Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, które oferują idealne połączenie luksusu i wygody! Pełne wyposażenie! SO Lagoon Cherngtalay by Origin to unikalny kompleks apartamentowy położony w centrum Bang Tao, obok tętniącej życiem Boat Avenue i spokojnych plaż, w otoczeniu rozrywki i udogodnień społecznych, które tworzą luksusowy styl życia. Udogodnienia: lobby i klub towarzyski, sala gier i sala fitness, strefy ze sztuczną laguną na spacery, SkyDeck z pokładem obserwacyjnym, podziemny parking i obszary jogi i pilates, strefa współpracy, klub zdrowia, półlekki basen sportowy, ogród, ochrona, nadzór wideo. Położenie: - 550 m do Boat Avenue; - 2.0 km do Bangkok Hospital Clinic Bangtao; - 2.5 km do Bangtao Beach. Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.