Kompleks mieszkalny

Choeng Thale, Tajlandia
od
$103,537
ID: 23316
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.02.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Przeniesienie
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, które oferują idealne połączenie luksusu i wygody! Pełne wyposażenie! SO Lagoon Cherngtalay by Origin to unikalny kompleks apartamentowy położony w centrum Bang Tao, obok tętniącej życiem Boat Avenue i spokojnych plaż, w otoczeniu rozrywki i udogodnień społecznych, które tworzą luksusowy styl życia. Udogodnienia: lobby i klub towarzyski, sala gier i sala fitness, strefy ze sztuczną laguną na spacery, SkyDeck z pokładem obserwacyjnym, podziemny parking i obszary jogi i pilates, strefa współpracy, klub zdrowia, półlekki basen sportowy, ogród, ochrona, nadzór wideo. Położenie: - 550 m do Boat Avenue; - 2.0 km do Bangkok Hospital Clinic Bangtao; - 2.5 km do Bangtao Beach. Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$184,713
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$564,546
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Rawai, Tajlandia
od
$137,948
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$431,718
Zespół mieszkaniowy Clover Residences The Valley Phase 2
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,01M
Inne kompleksy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$530,941
Projekt obejmuje wszystko dla rozrywki rodzinnej, sportu i zajęć na świeżym powietrzu.W celu ochrony środowiska naturalnego Phuket w budowie wykorzystano nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie.Kompleks mieszkalny posiada apartamenty o różnych układach: studio, standardowe apartame…
Thalang, Tajlandia
od
$106,260
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa oferta dla inwestorów: stylowe i nowoczesne apartamenty w sercu Phuket z wysokimi dochodami z wynajmu! Zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Rawai i Chalong z jednej strony, zielone wzgórza i okolicę plaży Nai Harn z drugiej! Dostępny plan ratalny! Rezydencja Enigma – to wy…
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Choeng Thale, Tajlandia
od
$264,498
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 52–144 m²
19 obiekty nieruchomości 19
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla osób poszukujących luksusowego i wygodnego życia na Phuket, a także dla inwestorów — bliskość plaży i rozwinięta infrastruktura zapewniają wysokie obłożenie o każdej porze roku.O lokalizacji: Nowy projekt znajduje …
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
