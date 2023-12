Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €266,125

Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to punkt centralny dla całej dzielnicy Rawai. Nieruchomości tutaj mają wysoki potencjał wynajmu niezależnie od sezonu. Kompleks obejmuje 2 mieszkania: 258 apartamentów z designerskimi meblami premium, wystrojem i sprzętem AGD. Jednostki mają różne układy: studia, apartamenty z 1-3 sypialniami i 1-2 łazienkami. Każda jednostka ma balkon. Niektóre mają własne baseny lub mają dostęp do wspólnego basenu. Niektóre apartamenty i studia mają stałą wydajność 7% w ciągu 5 lat, płatną w ciągu 30 dni po pełnej płatności. Użycie własne: 15 dni w szczycie sezonu lub 30 dni poza sezonem. Program wynajmu puli dla innych mieszkań - 40% dochodu dla inwestora, 60% dla spółki zarządzającej, z jej udziału pokrywa wszystkie koszty. Prognozowana wydajność: 5-10% rocznie. Przychody po uruchomieniu kompleksu. W przypadku niektórych mieszkań dostępna jest rata do końca budowy. Zaliczka w wysokości 50%. Depozyt w wysokości 100 000 THB. Wyposażenie i wyposażenie w domu Więcej informacji o infrastrukturze: centrum handlowe (supermarket spożywczy i supermarket dla dzieci), kompleks sportowy i siłownia, kort tenisowy, 3 baseny komunalne z panoramicznym widokiem na morze, prywatna międzynarodowa szkoła (program Cambridge), prywatne przedszkole, dziecięcy park rozrywki i centrum trampoliny, profesjonalna klinika odmładzająca, restauracje i brytyjski pub, SPA i kosmetologia. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rawai to największa dzielnica Phuket. Jest popularny wśród emigrantów i zimowiczów. Obszar ten ma dobre połączenia komunikacyjne i znajduje się w pobliżu plaż Naiharn, Janui, Ao San i Rawai. Plaża Rawai znajduje się 10-30 metrów od hotelu. Wzdłuż promenady znajduje się wiele barów i restauracji. Wielki Budda znajduje się 30 minut jazdy od hotelu. Molo Chalong znajduje się 5 km. Międzynarodowe lotnisko znajduje się 40 km.