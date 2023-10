Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand

Khlong Toei Subdistrict, Tajlandia

od €358,908

Poddaj się: 2024

Mulberry Grove Sukhumvit to tętniący życiem projekt kondominium opracowany przez Magnolia Quality Development Corporation Limited. Projekt znajduje się pod adresem: Tajlandia, TH Bangkok Sukhumvit 1419 特 玉 Ľ ろ: 10110. Mulberry Grove Sukhumvit jest dogodnie usytuowany w sercu Sukhumvit, najważniejszej dzielnicy biznesowej metropolii Bangkoku! Mieszkanie ma 37 pięter i składa się z 287 mieszkań od 1 do 6 sypialni. Apartamenty zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu i posiadają wszystkie udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt. Szpital Sukumvit to najbliższa placówka medyczna, która znajduje się 350 m (, do której można dotrzeć w 4 minuty. ) od projektu, a najbliższe szkoły są w bliskiej odległości. Ponadto istnieje kilka dostępnych środków transportu, w tym podróż główną drogą Sukhumvit i transport publiczny, taki jak Ekkamai BTS., Który jest tylko 700 metrów od hotelu. Obszar ma doskonałą infrastrukturę - w odległości spaceru znajdują się najlepsze sklepy i restauracje, rynek, centra handlowe i ogromny wybór rozrywki. Rodzaje i szczegóły pomieszczeń: - 1 sypialnia ( 47,0 - 56,5 m2 ) - 2 sypialnie ( 87 - 135 m2 ) - 3 sypialnie ( 162 m2 ) - Penthouse ( 180,0 - 245,5 m2 ) - Dwupoziomowe penthouse'y ( 216,5 m2 ) ŁATWY: - Bezpieczeństwo 24/7 - Autonomiczny garaż - Nadzór wideo - Dostęp do karty klucza - windy - Sky Pool Endless Pool - Basen termalny i basen do hydroterapii - sauna - Pokój golfowy dla symulatorów i rozrywki - Pokoje jogi i baletu - Duży oddzielny salon i jadalnia - Ogród do grillowania - Pokój gier i stół bilardowy - Obszar objęty dla dzieci