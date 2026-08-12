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Sklepy na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
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3 obiekty total found
Sklep 64 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklep 64 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/14
Nieruchomości komercyjne w V1STARA Dom z doskonałą lokalizacją w Al Furjan! Żywa społeczność…
$608,496
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Agencja
DDA Real Estate
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Sklep 294 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklep 294 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 15
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Doskonałej Lokalizacji w Dubaju Barsha Heights Ten …
$3,25M
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Sklep 81 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklep 81 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 9
Lokale Handlowe o Wysokiej Widoczności z Planem Płatności 40/60 w Dubaj Majan To nowoczesne …
$693,929
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

nieruchomości komercyjne
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