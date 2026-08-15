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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
134
Pattaya City
1536
Bang Sare
30
Nong Prue
9
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102 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$60,700
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Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$80,310
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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DD CO DEDD CO DE
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 8/8
WOW Marka Nowy Kondominium Dusit Grand Park 2 znajduje się w samym sercu Jomtien. Będzie ona…
$64,706
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Mieszkanie 1 pokój w Nong Prue, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
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$77,600
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
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$64,996
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Chon Buri, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Chon Buri, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
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$53,950
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
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$267,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 28/54
Northpoint luksusowy kondominium na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - 28 …
$882,349
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 17/30
Pilna sprzedaż Studio z widokiem na morze w The Peak TowersStudio  32 m2 z widokiem na morze…
$79,412
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 15/24
3 sypialnie, 3 łazienki w Silver Beach w North Pattaya, Pattaya• Typ 3 sypialnie, 3 łazienki…
$500,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Piętro 29/43
Studio z widokiem na morze na sprzedaż w Sky Beach Condo Studio  55 m2 W pełni umeblowan…
$105,882
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 10/54
Oszałamiający widok na morze  na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze zlokalizow…
$308,822
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium is well located in Naklua area. The condomi…
$220,585
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 sypialnie na sprzedaż • Budynek A  • Powierzchnia 97 mkw • 2 p…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 21/55
Odsprzedaż 1 sypialnia 1 łazienka 39 m2 w Copacabana Coral Reef  Copacabana Coral Reef odspr…
$167,647
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 20/31
2 sypialnia 2 łazienka w podstawowej centralnej Pattaya w południowej Pattaya, Pattaya Typ…
$250,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/12
2 sypialnie 105 m2 Siam Penthouse 3 w North Pattaya, Pattaya• 2 sypialnie  2 łazienki z duży…
$264,706
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 4/7
2 sypialnie 2 łazienki w Montrari w Jomtien, Pattaya-134 m2  -2 sypialnie 2 łazienki - Piętr…
$279,412
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Condo 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Condo 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 20/55
1 sypialnia 38 m2 w Arom Wongamat Arom Wongamat w North Pattaya, Pattaya-Typ 1 sypialnia  -W…
$270,588
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 9/20
Widok na morze, 1 sypialnia, 1 łazienka w 1 Tower Pratumnak w Pratumnak, PattayaSZCZEGÓŁY NI…
$182,353
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/27
W pełni umeblowane mieszkanie z 1 sypialnią i 1 łazienką na sprzedaż o powierzchni 54 metrów…
$147,059
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 10/31
Typ: 2 sypialnie, 2 łazienki Powierzchnia: 73 m2 Liczba miejsc: Kwota zagraniczna Piętro:…
$255,882
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/8
2 sypialnie, 2 łazienki, 108 m2 w Sunset Boulevard Residence • 2 sypialnie, 2 łazienki • …
$205,879
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 31/54
1 sypialnia z widokiem na morze w Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wonga…
$291,176
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 15/34
Studio Seaview w Park Beach Condominium w North Pattaya, PattayaTyp: Studio Widok: Widok na …
$132,352
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 14/20
THE AXIS CONDOMINIUM  TAPRAYA ROAD      •2 bedroom 2 bathroom •68 sq.m  •14 floor  •Bui…
$170,630
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 12/36
Typ: 3 sypialnie 2 łazienkiPowierzchnia: 175 m2Kontyngent: kontyngent zagranicznyPiętro: 12 …
$392,512
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Typy nieruchomości w Chon Buri.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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