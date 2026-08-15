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Penthouse na Sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya City
8
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10 obiektów total found
Penthouse w Na Chom Thian, Tajlandia
Penthouse
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 282 m²
Piętro 5/8
Nowy projekt w Pattaya na pierwszej linii morza. Exclusive luksusowe zakwaterowanie Panora E…
$3,40M
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Penthouse w Klet Kaeo, Tajlandia
Penthouse
Klet Kaeo, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 6/6
$640,433
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
I will see me, ask me for the time, the presence, price, promotions and current calculation …
$668,250
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
I will be alerted, ask me for the Open, the availability, price, promotions and current calc…
$641,839
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
ZOVUT; Appeal !! od dewelopera w centrum piwnicy Pattaya, nie ma analogów! * Projekt kasyna …
$655,864
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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TekceTekce
Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 136 m²
Piętro 60/60
Pattaya. UPRAWNIENIE. Szczęśliwy🌏 🇹🇭GRANDIOUS KOMPLEX Z PLACJAMI HANDLOWYMI, GALLS PRZEDSIĘB…
$893,293
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 136 m²
Piętro 60/60
Pattaya. UPRAWNIENIE. Szczęśliwy🌏 🇹🇭GRANDIOUS KOMPLEX Z PLACJAMI HANDLOWYMI, GALLS PRZEDSIĘB…
$861,638
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 30/32
Po Pattaya definiuje unikalną szansę cieszyć się życiem w południe-po celu.Położony w samym …
$1,24M
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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