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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
134
Pattaya City
1768
Nong Prue
162
Bang Sare
55
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2 574 obiekty total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
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Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/8
Mieszkańcy w pobliżu Wongamat Beach - kurort życia w północnej Pattaya!Dla tych, którzy chcą…
$70,120
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/8
Ciche życie w Północnej Pattayi!Nowy projekt o niskim wzroście w obszarze Wongamat jest opcj…
$107,758
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/8
Życie nad morzem w północnej Pattayi to nowy projekt kurortu w Wongamat!Wyobraźcie sobie por…
$111,111
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Kompleks Premium na pierwszej linii brzegowej w Bang Amphur!Panora Estuaria jest gotowy komp…
$233,672
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Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Mieszkańcy z zakwaterowaniem po 50% płatności!Rzadka oferta dla tych, którzy szukają nieruch…
$233,812
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Pierwsza linia brzegowa Pattaya z możliwością osiedlenia się teraz!Ready-made nieruchomości …
$257,380
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 33
Luksusowy apartament premium w samym sercu Pattaya! Świetna inwestycja!Riviera California to…
$113,565
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Nie wszystkie projekty nad morzem są równie interesujące. Niektóre stają się rzadkością nawe…
$89,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/8
Pięć minut do Wongamat Beach!Północ Pattaya od dawna jest wyborem tych, którzy chcą żyć nad …
$112,333
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Nieruchomości w Pratamnak - przydział od właściciela do DREAM!Szukasz pierwszej nieruchomośc…
$50,015
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Życie w formie ośrodka w jednym z najbardziej popularnych obszarów Pattaya!Embassy World to …
$85,864
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Ośrodek mieszkalny w pobliżu Wongamat Beach jest nowym projektem w spokojnej części North Pa…
$72,934
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Resale od właściciela w premium projektu na Jomtien - Obcy Kontyngent!Ulubione warunki spłat…
$98,251
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/8
Północna Pattaya nad morzem to projekt kurortu w rejonie Wongamat!W okolicy Wongamat zapreze…
$102,598
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Wielkoskalowy projekt ośrodka z apartamentami na wypoczynek i wynajem!Embassy World to nowoc…
$103,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/8
Resort Residence z infrastrukturą poziomu hotelu w Jomtien!Projekt jest stworzony dla kupują…
$160,114
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/8
Nowoczesna rezydencja dla tych, którzy wybierają komfort nad morzem!Embassy World to projekt…
$166,059
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 9/67
Resale od właściciela w jednym z największych projektów w Pattaya!2-pokojowe mieszkanie 41 m…
$154,592
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 4/8
Nieruchomość w pobliżu Wongamat Beach to projekt kurortu w North Pattaya!Rezydencje są na sp…
$167,320
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Miejscowy kurort do życia nad morzem i inwestowania w Pattaya!Jest to nie tylko kompleks mie…
$94,986
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Agencja
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Apartament inwestycyjny z infrastrukturą kurortu w Jomtien!Nowoczesny projekt mieszkaniowy w…
$89,021
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/8
Wongamat - życie nad morzem w spokojnej części Pattaya!Istnieją obszary, w których nieruchom…
$108,045
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Agencja
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Studio w DREAM w Pratamnak w atrakcyjnej cenie!Przydział od właściciela!Wspaniała okazja, ab…
$50,015
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Nowoczesny projekt z dużą infrastrukturą wellness!Dzisiaj, kupujący wybrać nie tylko apartam…
$95,122
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Wyobraź sobie, że morze jest tylko 5 minut od twojego domu..Rano - spacer po plaży Wongamat,…
$85,820
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/8
Rezydencja kurortu nowej generacji w pobliżu plaży Jomtien!Embassy World to duży kompleks mi…
$62,230
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Nieruchomość nad morzem w prestiżowej okolicy Pattaya z ratami do 2030 roku!Kupowanie mieszk…
$104,081
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/8
Nowy format nieruchomości w Pattaya: ośrodek, w którym chcesz żyć codziennie!Nowoczesne komp…
$160,535
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/8
Apartamenty w all-in- jeden kurort w pobliżu morza!Projekt jest dla tych, którzy chcą uzyska…
$148,169
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Typy nieruchomości w Chon Buri.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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