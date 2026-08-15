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Kawalerki na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
22
Pattaya City
115
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126 obiektów total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
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Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/8
Mieszkańcy w pobliżu Wongamat Beach - kurort życia w północnej Pattaya!Dla tych, którzy chcą…
$70,120
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Nie wszystkie projekty nad morzem są równie interesujące. Niektóre stają się rzadkością nawe…
$89,000
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Nieruchomości w Pratamnak - przydział od właściciela do DREAM!Szukasz pierwszej nieruchomośc…
$50,015
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DDA Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Ośrodek mieszkalny w pobliżu Wongamat Beach jest nowym projektem w spokojnej części North Pa…
$72,934
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Apartament inwestycyjny z infrastrukturą kurortu w Jomtien!Nowoczesny projekt mieszkaniowy w…
$89,021
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Studio w DREAM w Pratamnak w atrakcyjnej cenie!Przydział od właściciela!Wspaniała okazja, ab…
$50,015
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Agencja
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/8
Rezydencja kurortu nowej generacji w pobliżu plaży Jomtien!Embassy World to duży kompleks mi…
$62,230
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Nowe spojrzenie na życie nad morzem w sercu Jomtien!Nowoczesny kompleks mieszkaniowy, w któr…
$88,776
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Nowy kompleks w pobliżu morza w północnej Pattaya!KOCHAJ TO Wongamat Plaża jest nowoczesnym …
$72,429
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
🏝 Dream- wyprzedaż! Przez pewien czas przez właścicielaWeź ostatnią szansę, aby kupić prawie…
$61,090
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/22
Gwarancja dochodu. Zysk z inwestycji wynosi 6%. Nowy highly-rise projekt Bevelry Mountain Ba…
$140,082
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 7/50
"Ponad 360 °" Nowy dominujący w sercu Pattaya. Przedstawiamy Państwu zupełnie nowy projekt h…
$132,979
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 7/27
Kondominium Sands jest nowoczesnym luksusowym kompleksem mieszkalnym w jednym z najbardziej …
$88,059
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/6
Holiday Condo Widok - kompleks znajduje się w popularnej okolicy na Pratamnak Hill, w odległ…
$50,238
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
$60,041
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 8
PRISTINE PARK III - apartamenty premium nad morzem o wydajności 8% rocznie!Wysoka płynność -…
$57,137
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 4/7
View Talay Residence 3 to nowoczesny siedmiopiętrowy budynek położony w Jomtien, Pattaya, pr…
$113,855
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Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/8
Studio o powierzchni 29 m2 na trzecim piętrze w premium condominium w najbardziej prestiżowe…
$97,527
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/8
Nowe Nordic VIP Suites - 4 jest nowoczesnym 8- piętrowym kondominium znajduje się w popularn…
$114,744
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 21/35
Studio wysokiego piętra Supalai Mare jest stylowym 35- piętrowym kondominium w South Pattaya…
$84,502
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/8
$80,054
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Kawalerka w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Seven Seas to ośrodek w stylu resort, który składa się z 7 tropikalnych wysp, laguny, pirack…
$75,162
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 20/67
Ten nowy apartament znajduje się na 20 piętrze nowego unikalnego projektu w Pattaya. Grand S…
$107,628
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/8
Lokalizacja, gdzie nie ma prawie żadnych nowych projektów!Wongamat od dawna uważany jest za …
$62,454
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
❤️🏝️ Tymczasowa sprzedaż w PattaiyeStudio w nowoczesnym kompleksie budynku DREAM, dzielnicy …
$62,500
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Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Nowo odnowione Studio Condo na sprzedaż w View Talay 2B, Jomtien - Pierwsza lokalizacja z wi…
$71,205
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3/8
Kondominium Water Edge znajduje się w odległości krótkiego spaceru od pięknej plaży Na Jomti…
$104,515
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/25
To odnowione studio z widokiem na morze w View Talay 3 Kondominium znajduje się przy ulicy P…
$117,857
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/15
Star Beach Condotel znajduje się w cichej i prestiżowej okolicy, zaledwie 10 minut spacerem …
$69,825
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Przytulne przestronne studio na plaży Somphong Condotel jest przytulny kompleks mieszkalny t…
$60,041
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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