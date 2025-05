Kompleks mieszkalny High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand

Doświadcz estetyki życia w harmonii w nowoczesnym luksusowym kondominium w sercu obszaru Sukhumvit, z widokiem na najbardziej spektakularny widok na rzeki Chao Phraya. Projekt ten obejmuje 4 budynki, 33 piętra i 582 budynki. Wyposażenie:

Obszar przyjmowania i lobby

Sala gimnastyczna i basen

Sauna

Powierzchnia ogrodów komunalnych

Przestrzeń współpracy

Salon na dachu

Parking

24h ochrona

Nadzór wideo

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt ten znajduje się w wyższej lokalizacji, oferując szybkie połączenie z miejskiego stylu życia w ciągu kilku minut od Khlong Toei Expressway, Ramintra Expressway i tylko 1,3 km od stacji On Nut BTS. Jest on również otoczony przez wiodące centra handlowe, takie jak Century The Movie Plaza Sukhumvit, The Mall Ramkhamhaeng 3 i CentralPlaza Rama3.