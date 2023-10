Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €117,227

Poddaj się: 2023

Empire Tower – nowy wieżowiec mieszkalny dewelopera Empire Dynasty. Kompleks położony jest w centrum dzielnicy Jomtien. Kompleks premium z wysoce rozwiniętą infrastrukturą. Kompleks oferuje niesamowite widoki na Zatokę Syjamską i miasto, do morza tylko 500 m! Kompleks ma nowoczesny design i zarządzanie na poziomie luksusowych hoteli. Każdy apartament będzie wyposażony w kuchnię i instalację wodną w stylu europejskim, meble i nowoczesne urządzenia. Kompleks jest idealny zarówno do inwestowania i generowania dochodu, jak i do życia osobistego! Mieszkania do wynajęcia: - Czyste, wysokiej jakości wykończenia; - Zestaw kuchenny z wentylacją wyciągową, umywalką i płytą ceramiczną; - Wbudowane szafy na ubrania i półki dekoracyjne; - Lunch z meblami tapicerowanymi; - Klimatyzacja i sprzęt gospodarstwa domowego; - Łazienki wyposażone w wysokiej jakości instalacje hydrauliczne; - Szybki internet i telewizja kablowa. Złożona infrastruktura: Na niższym piętrze znajdą się restauracje, kawiarnie, sklepy. Budynek zostanie zbudowany kaskadowo, więc na 10, 12, 15, 19 i 22 piętrze będą otwarte tarasy ogrodowe do relaksu, co zapewni wyjątkową złożoność. Na dachu znajdują się właściciele i goście basenu bez krawędzi z widokiem na morze, kursu jogi, ogrodu botanicznego i baru. Mieszkańcy mogą również skorzystać z innych udogodnień: Stylowe lobby – i całodobowa recepcja; – centra fitness i spa; Sala konferencyjna –; Sala bankietowa –; Plac zabaw –; Klub dla dzieci –; – elektroniczny system bezpieczeństwa; – parking; – całodobowe bezpieczeństwo; System nadzoru wideo –; – dostęp do Wi-Fi przez cały czas. Lokalizacja: Empire Tower znajduje się w centrum popularnej dzielnicy Pattaya w Jomtien, zaledwie 500 metrów od plaży. W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura - supermarkety i sklepy detaliczne, restauracje i bary, centra handlowe, gabinety masażu, apteki, kluby, parki, rynek, na którym zawsze można kupić świeże owoce, warzywa, owoce morza itp. Do centrum miasta można dotrzeć w zaledwie 10 minut. Zadzwoń lub napisz, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach w Tajlandii! Wybierzemy dla Ciebie idealną nieruchomość!