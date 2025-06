Kompleks mieszkalny Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand

Pattaya City, Tajlandia

Luksusowe apartamenty premium w sercu Pattaya! Świetna opcja na inwestycję! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 8%! Możliwe raty! Apartamenty są w pełni umeblowane! W pobliżu kompleksu dostępne jest wszystko, co potrzebne do komfortowego życ…