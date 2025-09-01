🌟 Premium apartament w Bangkoku - krok do dochodu i komfortowe życie
💰 Od 112,140 dolarów 124; Instalacje do końca 2028 roku 124; Dostawa do końca 2028 roku
🏠 Turnkey apartamenty z wykończeniem, kuchnia, urządzenia i klimatyzacja
🔥 3 Powody do wyboru projektu
✅ Premia za cenę "odnushki" w Europie - od 112,140 dolarów
✅ Utrzymanie bez nadpłaty przed wynajmem domu
✅ Pełne wsparcie transakcji w języku rosyjskim - od rezerwacji do otrzymania kluczy
🏙 Bangkok jest miastem możliwości i wzrostu
Miasto, w którym nieruchomości rosną wraz z gospodarką, a każdy metr jest inwestycją w przyszłości.
✔ Nowoczesne wieżowce, IT i biznes
✔ Dynamiczna żywotność, infrastruktura i transport
✔ Silny rynek wynajmu dla emigrantów i profesjonalistów
🏢 O projekcie
Pattanakarn / Suan Obszar Luang - zaledwie 8 minut do Thonglor i 450 m do MRT (Żółta linia - Hua Mak)
• Dwie eleganckie wieże z panoramicznym widokiem
• Nowoczesny design i planowanie funkcjonalne
• Dostawa - koniec 2028
• Kompletne wykończenie mieszkań, gotowe do obsadzenia ("pod klucz")
Obiekty i infrastruktura:
🌿 Basen 25 m z tarasem i obszarem rekreacyjnym
💪 Fitness, sala jogi, SPA
☕ Sky Lounge, Bar i Co- Kuchnia
💻 kooperacji i salonów
🐾 Pet- friendly
🅿️ Parking kryty (63% miejsc siedzących)
Inteligentne bezpieczeństwo domu + bezpieczeństwo 24 / 7
🏡 Opcje mieszkania i orientacyjne ceny
1 sypialnia (32 m2) - od 112,140 dolarów
1 sypialnia Plus (39 m2) - od 133,228 dolarów
1 sypialnia z 2 KM (48 m2) - od 168,550 dolarów
2 sypialnie (58 m2) - od 184,790 dolarów
• 3 sypialnie (70 m2) - od 237,433 dolarów
💹 Potencjał czynszu - do 7% rocznie
📈 Wzrost kosztów do 2028 roku - do + 20%
🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania
💳 Warunki płatności
🔹 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000 dolarów)
🔹 15% - 15 dni po rezerwacji
🔹 15% po 3 miesiącach
🔹 70% - przy otrzymywaniu kluczy (koniec 2028 r.)
💡 Żadnych ukrytych prowizji. Całkowicie przejrzyste i bezpieczne
📍 Dlaczego Bangkok
• Jedna z najbardziej dynamicznych megacity w Azji
• Możliwość zakupu nieruchomości (Freehold)
• Napływ emigrantów, specjalistów IT i przedsiębiorców
• Silny rynek wynajmu i trwały wzrost cen
🤝 Pełne wsparcie dla Państwa komfortu
✔ Swobodne konsultacje i wybór jednostek
✔ Wsparcie transakcji w języku rosyjskim
✔ Tłumaczenie dokumentów i pomoc przy otwieraniu rachunku
✔ Wsparcie z późniejszym wynajmem i zarządzaniem
✔ Szczegółowe obliczenie rentowności i wybór optymalnej partii
📲 Napisz teraz - Pomogę Ci wybrać apartament dla Twojego budżetu i celu, pokazać najlepsze opcje i obliczyć rentowność.
✨ Bangkok - inwestycje, komfort i styl życia w jednym miejscu!