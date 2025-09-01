  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bangkok
  4. Kompleks mieszkalny Nue Evo Pattanakarn

Kompleks mieszkalny Nue Evo Pattanakarn

Bangkok, Tajlandia
od
$112,140
;
19
Zostawić wniosek
ID: 33098
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    32

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌟 Premium apartament w Bangkoku - krok do dochodu i komfortowe życie

💰 Od 112,140 dolarów 124; Instalacje do końca 2028 roku 124; Dostawa do końca 2028 roku

🏠 Turnkey apartamenty z wykończeniem, kuchnia, urządzenia i klimatyzacja

🔥 3 Powody do wyboru projektu

✅ Premia za cenę "odnushki" w Europie - od 112,140 dolarów

✅ Utrzymanie bez nadpłaty przed wynajmem domu

✅ Pełne wsparcie transakcji w języku rosyjskim - od rezerwacji do otrzymania kluczy

🏙 Bangkok jest miastem możliwości i wzrostu

Miasto, w którym nieruchomości rosną wraz z gospodarką, a każdy metr jest inwestycją w przyszłości.

✔ Nowoczesne wieżowce, IT i biznes

✔ Dynamiczna żywotność, infrastruktura i transport

✔ Silny rynek wynajmu dla emigrantów i profesjonalistów

🏢 O projekcie

Pattanakarn / Suan Obszar Luang - zaledwie 8 minut do Thonglor i 450 m do MRT (Żółta linia - Hua Mak)

• Dwie eleganckie wieże z panoramicznym widokiem

• Nowoczesny design i planowanie funkcjonalne

• Dostawa - koniec 2028

• Kompletne wykończenie mieszkań, gotowe do obsadzenia ("pod klucz")

Obiekty i infrastruktura:

🌿 Basen 25 m z tarasem i obszarem rekreacyjnym

💪 Fitness, sala jogi, SPA

☕ Sky Lounge, Bar i Co- Kuchnia

‍💻 kooperacji i salonów

🐾 Pet- friendly

🅿️ Parking kryty (63% miejsc siedzących)

Inteligentne bezpieczeństwo domu + bezpieczeństwo 24 / 7

🏡 Opcje mieszkania i orientacyjne ceny

1 sypialnia (32 m2) - od 112,140 dolarów

1 sypialnia Plus (39 m2) - od 133,228 dolarów

1 sypialnia z 2 KM (48 m2) - od 168,550 dolarów

2 sypialnie (58 m2) - od 184,790 dolarów

• 3 sypialnie (70 m2) - od 237,433 dolarów

💹 Potencjał czynszu - do 7% rocznie

📈 Wzrost kosztów do 2028 roku - do + 20%

🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania

💳 Warunki płatności

🔹 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000 dolarów)

🔹 15% - 15 dni po rezerwacji

🔹 15% po 3 miesiącach

🔹 70% - przy otrzymywaniu kluczy (koniec 2028 r.)

💡 Żadnych ukrytych prowizji. Całkowicie przejrzyste i bezpieczne

📍 Dlaczego Bangkok

• Jedna z najbardziej dynamicznych megacity w Azji

• Możliwość zakupu nieruchomości (Freehold)

• Napływ emigrantów, specjalistów IT i przedsiębiorców

• Silny rynek wynajmu i trwały wzrost cen

🤝 Pełne wsparcie dla Państwa komfortu

✔ Swobodne konsultacje i wybór jednostek

✔ Wsparcie transakcji w języku rosyjskim

✔ Tłumaczenie dokumentów i pomoc przy otwieraniu rachunku

✔ Wsparcie z późniejszym wynajmem i zarządzaniem

✔ Szczegółowe obliczenie rentowności i wybór optymalnej partii

📲 Napisz teraz - Pomogę Ci wybrać apartament dla Twojego budżetu i celu, pokazać najlepsze opcje i obliczyć rentowność.

✨ Bangkok - inwestycje, komfort i styl życia w jednym miejscu!

Lokalizacja na mapie

Bangkok, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$2,65M
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Choeng Thale, Tajlandia
od
$955,211
Zespół mieszkaniowy
Si Sunthon, Tajlandia
od
$993,510
Zespół mieszkaniowy Enigma Residence
Rawai, Tajlandia
od
$94,404
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
od
$332,276
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Nue Evo Pattanakarn
Bangkok, Tajlandia
od
$112,140
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Pa Tong, Tajlandia
od
$272,109
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53–110 m²
4 obiekty nieruchomości 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.2 – 60.0
327,974 – 418,006
Mieszkanie 2 pokoi
109.8
717,042
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$241,996
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 37
Ocean Portofino Jomtien to luksusowy luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksusowy nadmorski kondominium, który oferuje 268 jednostek z niepowtarzalnym widokiem na największą marinę w Azji. Ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$431,410
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje