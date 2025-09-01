🌟 Premium apartament w Bangkoku - krok do dochodu i komfortowe życie

💰 Od 112,140 dolarów 124; Instalacje do końca 2028 roku 124; Dostawa do końca 2028 roku

🏠 Turnkey apartamenty z wykończeniem, kuchnia, urządzenia i klimatyzacja

🔥 3 Powody do wyboru projektu

✅ Premia za cenę "odnushki" w Europie - od 112,140 dolarów

✅ Utrzymanie bez nadpłaty przed wynajmem domu

✅ Pełne wsparcie transakcji w języku rosyjskim - od rezerwacji do otrzymania kluczy

🏙 Bangkok jest miastem możliwości i wzrostu

Miasto, w którym nieruchomości rosną wraz z gospodarką, a każdy metr jest inwestycją w przyszłości.

✔ Nowoczesne wieżowce, IT i biznes

✔ Dynamiczna żywotność, infrastruktura i transport

✔ Silny rynek wynajmu dla emigrantów i profesjonalistów

🏢 O projekcie

Pattanakarn / Suan Obszar Luang - zaledwie 8 minut do Thonglor i 450 m do MRT (Żółta linia - Hua Mak)

• Dwie eleganckie wieże z panoramicznym widokiem

• Nowoczesny design i planowanie funkcjonalne

• Dostawa - koniec 2028

• Kompletne wykończenie mieszkań, gotowe do obsadzenia ("pod klucz")

Obiekty i infrastruktura:

🌿 Basen 25 m z tarasem i obszarem rekreacyjnym

💪 Fitness, sala jogi, SPA

☕ Sky Lounge, Bar i Co- Kuchnia

‍💻 kooperacji i salonów

🐾 Pet- friendly

🅿️ Parking kryty (63% miejsc siedzących)

Inteligentne bezpieczeństwo domu + bezpieczeństwo 24 / 7

🏡 Opcje mieszkania i orientacyjne ceny

1 sypialnia (32 m2) - od 112,140 dolarów

1 sypialnia Plus (39 m2) - od 133,228 dolarów

1 sypialnia z 2 KM (48 m2) - od 168,550 dolarów

2 sypialnie (58 m2) - od 184,790 dolarów

• 3 sypialnie (70 m2) - od 237,433 dolarów

💹 Potencjał czynszu - do 7% rocznie

📈 Wzrost kosztów do 2028 roku - do + 20%

🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania

💳 Warunki płatności

🔹 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000 dolarów)

🔹 15% - 15 dni po rezerwacji

🔹 15% po 3 miesiącach

🔹 70% - przy otrzymywaniu kluczy (koniec 2028 r.)

💡 Żadnych ukrytych prowizji. Całkowicie przejrzyste i bezpieczne

📍 Dlaczego Bangkok

• Jedna z najbardziej dynamicznych megacity w Azji

• Możliwość zakupu nieruchomości (Freehold)

• Napływ emigrantów, specjalistów IT i przedsiębiorców

• Silny rynek wynajmu i trwały wzrost cen

🤝 Pełne wsparcie dla Państwa komfortu

✔ Swobodne konsultacje i wybór jednostek

✔ Wsparcie transakcji w języku rosyjskim

✔ Tłumaczenie dokumentów i pomoc przy otwieraniu rachunku

✔ Wsparcie z późniejszym wynajmem i zarządzaniem

✔ Szczegółowe obliczenie rentowności i wybór optymalnej partii

📲 Napisz teraz - Pomogę Ci wybrać apartament dla Twojego budżetu i celu, pokazać najlepsze opcje i obliczyć rentowność.

✨ Bangkok - inwestycje, komfort i styl życia w jednym miejscu!