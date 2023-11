High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €103,394

31–153 m² 4

Poddaj się: 2024

Projekt - ViKata 3 Phuket Island ( Tajlandia ) ❖ W sumie 130 mieszkań w kompleksie. ❖ Data budowy, czwarty kwartał 2024 r. ❖ Odległość do morza wynosi 300 metrów od plaży Kata i 700 metrów od plaży Karon. ❖ Gwarantowany dochód - 7% przez 5 lat Przy cenie mieszkania 117 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 8,1 tys. $. ❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór Freehold / Leasehold. ❖ Rata na czas budowy. Indywidualne warunki płatności i raty są dodatkowo omawiane. Naszym zadaniem jest zapewnienie najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym. ❖ Możliwa zdalna transakcja ❖ Możliwa płatność krytyczna ❖ Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami od dewelopera ( całkowicie pasywny dochód ). ❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych ) ❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1% ❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż. ❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $, pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat. 🔹 Po wchłonięciu całego spektrum światowych trendów, Phuket9 przedstawia koncepcję kompleksu najbliższego naturze, integrując gładkość linii z klasycznym rozwojem kątowym obszaru turystycznego. 🔹 Ogólny bilans rodzajów mieszkań i nowoczesne rozwiązania osadnicze są w maksymalnym stopniu konkurencyjnym projektem w obszarze Kata w Phuket. 🔹 W obecnych okolicznościach kompleks można nazwać jedyny w swoim rodzaju w tej lokalizacji Phuket. 🔹 Na dachu kompleksu znajduje się basen z panoramicznym widokiem, bar i osobne wejście do siłowni z prysznicami i sauną. 🔹 Zarządzanie hotelem będzie prowadzone przez Hotels9, grupę hotelową gospodarstwa Phuket9. Klasa hotelowa to 4 gwiazdki, ale tylko potrzeba 5 minut spacerem od plaży Kata oddziela się od najwyższej kategorii. 🔹 Trzecia faza kondominium wybiera ekologiczność i przestrzeń jako główną narrację. Znaczący segment mieszkań jest pewnie zadeklarowany w segmencie premium, a część pokoi ma własne baseny. 🔹 Dostęp do spacerów do wspaniałej plaży, wysoko rozwiniętej infrastruktury turystycznej i bliskości innych popularnych obszarów Phuket ( Karon, Chalong ) w dużej mierze wyróżniają Wekata 3. Poprzednie fazy kompleksu już akceptują turystów i właścicieli mieszkań i otrzymują wysokiej jakości oceny we wszystkich systemach rezerwacji. 🔹 Sąsiednia infrastruktura i hotele, które mają ograniczoną wysokość zabudowy, pozwalają uzyskać najbardziej otwarte przestrzenie na dachach budynków. W trzeciej fazie wdrażane są również popularne bary przy basenach na dachu z panoramicznym widokiem. 🔹 Własna infrastruktura kompleksu ma wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu. Przestronna siłownia z częściowym widokiem na morze została zaprojektowana z uwzględnieniem preferencji zarówno prostych koneserów zdrowego stylu życia, jak i bardziej wymagających sportowców. 🔹 Goście z dziećmi zawsze byli jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych dla dewelopera. Kompleks Wekata 3, zgodnie z tradycjami, zapewnia przytulny plac zabaw i klub dla dzieci. 🔹 Aranżacja kawiarni i restauracji jest reprezentowana przez przestronne sale z wysokimi sufitami i panoramicznymi oknami. Podobnie jak we wszystkich istniejących projektach firmy, odżywianie ma do odegrania szczególną rolę, aby zapewnić maksymalną obsługę bez konieczności opuszczania kompleksu. 🔹 Projektowanie wnętrz mieszkań rozwija się w szczytowym momencie możliwości jego przedziału cenowego, w rzeczywistości w ramach dostępnego budżetu oferowana jest klasa w pełni premium. 🔹 Apartamenty z dwiema sypialniami, optymalizując przestrzenie, oferują komfort porównywalny z pełnoprawną willą, apartamenty wyposażone w prywatny basen, a nawet przewyższają wygodę. 🔹 W pełni funkcjonalne kuchnie, dzielnica mieszkaniowa i pokoje izolowane będą wystarczająco wygodne zarówno dla rodzinnych wakacji, jak i długoterminowego wynajmu lub stałego pobytu właścicieli mieszkań. 🔹 Szczególny nacisk kładziony jest na apartamenty z jedną sypialnią. Zakwaterowanie tutaj to mała rodzina lub tylko kilku podróżników w komforcie radykalnie przewyższających zwykły pokój hotelowy. 🔹 Stosunkowo małe, a absolutnie klasyczne apartamenty typu studio Phuket są również zawarte w basenie. Ze względu na wydane ergonomiczne rozwiązania, mieszkania tego typu mają wystarczająco dużo miejsca pomimo skromnych rozmiarów. Procedura przetwarzania transakcji: Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - 3K $ * Kwota jest uwzględniona w wartości nieruchomości. ** Depozyt bezzwrotny Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa i w ciągu 15-20 dni kurier dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajski rachunek dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie. 1. płatność 30% ( minus rezerwacja ) - zapłacona w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i dokonaniu rezerwacji Pozostałe płatności omawiamy indywidualnie na podstawie twoich życzeń. Możesz płacić co miesiąc, możesz co kwartał. Jedynym warunkiem jest to, że płatności nie przekraczają 4 miesięcy. ** Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może znajdować się na dowolnym etapie budowy w momencie zakupu. Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ): Rejestracja własności: Freehold - 6,3% Leasing - 1,1% Instalowanie liczników wody i światła - 600 $ Przegląd - 500 THB na 1 m ² Roczne płatności: Obsługujące obszary wspólne - 60 THB na 1 m ² 🔻 WNIOSEK JEST ZAINTERESOWANY LUB CHCE WIEDZIEĆ WIĘCEJ OSTATECZNOŚCI I SZANSA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO KURSU, NAPISZ NAS TERAZ