Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand

Na Chom Thian, Tajlandia

Riviera Monaco to elitarne nowoczesne mieszkanie położone w Na Chom Thian na południu Pattaya, w popularnym regionie, na pierwszej linii morza, tuż przy plaży Jomtien! Obszar jest zielony, cichy, dobrze rozwinięty. 40-piętrowy wieżowiec, obejmuje 412 apartamentów o powierzchni 26–130 metrów kwadratowych. m: studia i apartamenty z 1 i 2 sypialniami, w tym penthouse'ami. Większość apartamentów oferuje wspaniałe widoki na morze. W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura - supermarkety, sklepy, popularne restauracje i bary, centra handlowe, gabinety masażu, apteki, kluby nocne, parki, rynek, na którym zawsze można kupić świeże owoce, warzywa, owoce morza. Do centrum miasta - 15 minut jazdy samochodem! ŁATWY: - lobby z terenami rekreacyjnymi - panoramiczne baseny z eleganckim okrągłym widokiem na morze i miasto - taras słoneczny - siłownia - sauna - korty tenisowe - tropikalne ogrody - restauracja - bar - tereny rekreacyjne - strefa dla dzieci z oddzielnym basenem - sprzątanie mieszkania - pranie - elektroniczny system dostępu do budynku - całodobowy nadzór wideo - usługi konsjerża - bezpieczeństwo 24/7 - parking - szybkie windy - telewizja kablowa - Internet, WI-FI Zadzwoń do nas, a z przyjemnością pomożemy Ci w zakupie luksusowych nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!