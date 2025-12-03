Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sierra de las Nieves
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

wille
7
bungalow
3
Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 467 m²
Discover a truly exceptional luxury villa near Marbella, offering breathtaking lake and moun…
$5,80M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
