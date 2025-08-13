Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sierra de las Nieves
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Pole golfowe

Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

wille
3
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Townhouse with 4 bedrooms, with bathrooms, guest toilet, kitchen, living room, cinema, two p…
$2,40M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się