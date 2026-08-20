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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

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mieszkania
18
domy
12
30 obiektów total found
Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 849 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$6,61M
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Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Nowy projekt na stokach La Concha w Istán, Marbella. Położony w obszarze naturalnego piękna …
$732,687
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,15M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Ten nowy projekt mieszkalny w miejscowości Istana w Maladze oferuje 24 ekskluzywne apartamen…
$673,786
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$2,33M
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Dom 4 pokoi w Ojen, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Eleganckie Wille z Basenami w Prestiżowej Lokalizacji w Ojén Otoczone bujnymi dolinami i zac…
$1,24M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowy rozwój ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE, w Sierra de las Nieves, na stokach La Concha, w po…
$672,397
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Kawalerka 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowy rozwój ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE, w Sierra de las Nieves, na stokach La Concha, w po…
$692,190
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Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 931 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$5,48M
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Bungalow w Ojen, Hiszpania
Bungalow
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,12M
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Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Odkryj ekskluzywny styl życia w tym nowym kompleksie w Sierra de las Nieves, w pobliżu Marbe…
$722,747
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Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
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Bungalow w Ojen, Hiszpania
Bungalow
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,12M
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Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 819 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$5,24M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 14 dwuosobowych willi znajdujących się na pierwszej linii z pres…
$1,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa in…
$597,808
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Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Nowy rozwój: ceny od €   1 690 000 do €   1 690 000. [Łóżka: 4 - 4] [Łaty: 4 - 4] [Rozmiar z…
$1,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
PRICE REDUCTION! 3 levels apartment in luxury complex Meisho Hills, Sierra Blanca. Two bedro…
$929,846
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Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa inwestycja w S…
$719,692
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Dom 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Townhouse with 4 bedrooms, with bathrooms, guest toilet, kitchen, living room, cinema, two p…
$2,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
To stylowy apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami, w tym luksusową łazienką en-suite w sy…
$1,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowy kompleks mieszkalny w Istán składa się z 22 mieszkań z 1 i 2 sypialniami, rozmieszczony…
$315,736
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Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa in…
$673,260
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
IMPONUJĄCA NOWA INWESTYCJA Imponująca nowa inwestycja z mieszkaniami z 2 i 3 sypialniami o…
$922,830
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Mieszkanie 4 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj swój wymarzony dom: Luksusowe wille w La Mairena Prestiżowa lokalizacja z niezrównan…
$986,674
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Szeregowiec w Ojen, Hiszpania
Szeregowiec
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piękna kamienica położona w najbardziej luksusowym miejscu Marbelli - Sierra Blanca. Urbaniz…
$1,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
IMPONUJĄCA NOWA INWESTYCJA Imponująca nowa inwestycja z mieszkaniami z 2 i 3 sypialniami o…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NOWA INWESTYCJA W PALO ALTO Inwestycja obejmująca 60 mieszkań i penthouse'ów położonych na …
$986,674
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Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

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