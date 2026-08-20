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Wille na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

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7 obiektów total found
Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 849 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$6,61M
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Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Nowy projekt na stokach La Concha w Istán, Marbella. Położony w obszarze naturalnego piękna …
$732,687
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Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 931 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$5,48M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
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Willa w Ojen, Hiszpania
Willa
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 819 m²
Oszałamiające luksusowe wille w Palo Alto stanowią szczyt ekskluzywnego życia na Costa del S…
$5,24M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Nowy rozwój: ceny od €   1 690 000 do €   1 690 000. [Łóżka: 4 - 4] [Łaty: 4 - 4] [Rozmiar z…
$1,68M
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Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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