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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w la Selva, Hiszpania

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Lloret de Mar
23
Blanes
4
Tossa de Mar
3
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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
BEAUTIFUL APARTMENT WITH ONE OF THE BEST FRONT SEA VIEWS OF THE WHOLE COSTA BRAVA  This f…
$597 827
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Mieszkanie 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 273 m²
This beautiful apartment is located on the seafront in the town of Lloret de Mar. It has …
$858 697
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Typy nieruchomości w la Selva.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Selva, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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